Libro o serie tv? L' insensato dilemma davanti al Nome della rosa

TV - RAI1 : “Il nome della rosa” - 2° appuntamento con la serie tratta dal Libro di Umberto Eco : Dopo il grandissimo successo della prima puntata, lunedì 11 marzo RAI1 manda in onda la seconda parte de “Il nome della rosa” con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni, con Sebastian Koch, James Cosmo, Antonia Foteras e con Michael Emerson e la regia di Giacomo Battiato. In questa ...

La serie Il Nome della Rosa - dal Libro al film alla tv : quant’è difficile portare in scena l’opera di Umberto Eco : La serie Il Nome della Rosa intraprende una sfida davvero epica: riportare in scena il romanzo di Umberto Eco, consapevole di avere alle spalle la pesante eredità del film con Sean Connery. La trasposizione televisiva diretta da Giacomo Battiato cercherà di tener fede a questi elementi, e nel farlo ha schierato in campo un cast stellare. La Rai prova a rilanciare la televisione generalista a livello internazionale con la serie Il Nome della ...