L' HuffPost Italia incrementa del 22% il numero dei suoi lettori Al 18esimo posto dei

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'HuffPost : 'Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia' - di U. De Giovannangeli - : ... la presenza di circa 700 mila italiani, una collaborazione in campo scientifico e accademico molto avanzata, l'interesse condiviso in alcune aree geografiche del mondo, l'impegno nella lotta contro ...

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'HuffPost : "Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia" : La "via dolorosa" di Theresa May sul cammino della Brexit. Gli interessi italiani e le possibili alternative. Temi cruciali anche in vista delle elezioni europee di maggio. HuffPost ha intervistato L'ambasciatore italiano nel Regno Unito, Raffaele Trombetta.Dal suo osservatorio privilegiato, come vede il complicato momento politico che vive il Regno Unito?Il Paese è chiaramente ancora diviso dopo il referendum e le divisioni attraversano ...

Piero Angela all'HuffPost : 'L'impressione che domani andrà peggio sta avvelenando l'Italia' - di G. D'Angelo - : Eppure tutti noi abbiamo bisogno di un'informazione che riguardi la demografia, l'economia, il ruolo della politica e della scienza nella società. Tutte queste cose a scuola non si studiano. E così ...

Piero Angela all'HuffPost : "L'impressione che domani andrà peggio sta avvelenando l'Italia" : Mi riceve di spalle, chino sulla fedele scrivania. Dalla finestra al suo fianco filtra appena la luce necessaria a una lettura faticosa: "Sto studiando, attenda un attimo". Otto lauree, oltre trenta libri scritti e quasi mezzo secolo di divulgazione scientifica non gli bastano. Piero Angela vuole sapere ancora qualcosa di più.La scrivania in realtà è un normalissimo tavolo da cucina, circondato da dischi e statuette di legno ...