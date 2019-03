Leonardo Del Vecchio | il patriarca del capitalismo italiano

L'arte visiva da Leonardo a Dalì - se ne parla al 'Venerdì del Dramma' a San Miniato : Guidando i presenti a capirne i significati più profondi in particolare nel mondo di Leonardo, di cui ricorrono i 500 anni dalla morte. E che il «Dramma» celebrerà negli eventi del 2019. Fonte: ...

Leonardo tra umanesimo e tecnica. Dieci disegni del Codice Atlantico in mostra alle Scuderie del Quirinale : La scienza prima della scienza , alle Scuderie del Quirinale fino al 30 giugno , e a cura di Claudio Giorgione, offre una testimoninaza su quale fosse la situazione della scienza prima delle ...

Giovedì a Mirandola si parla della pittura di Leonardo da Vinci : ... che organizza l'evento insieme al Comune " si propone di analizzare il rapporto tra arte e scienza, imitazione e creazione; è il tentativo di coordinare ogni scienza, ogni riflessione filosofica ...

Leonardo da Vinci fra scienza e tecnologia : inaugura la mostra alle Scuderie del Quirinale : Il lungo anno nel segno di Leonardo è cominciato: ad inaugurarlo, la grande mostra presso le Scuderie del Quirinale di Roma dal titolo "Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza". Da oggi e fino al 30 giugno sarà possibile ripercorrere il viaggio attraverso l’opera ingegneristica del maestro, con stampe, disegni e progetti originali provenienti da Milano e da altre importanti istituzioni museali d’Europa.Continua a leggere

Museo del tessuto - al via il ciclo di conferenze dedicate a Leonardo da Vinci : La visita sarà guidata da due relatori, la storica dell'arte Elena Diacciati e il professore di scienza e tecnologia applicata Davide Casarosa, che si alterneranno nella spiegazione del percorso dall'...

