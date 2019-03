Lega Pro | Ghirelli | famiglie allo stadio

ESCLUSIVA – Nuova tappa de ‘Il Pallone d’Italia’ - Ghirelli svela tutto sulla Lega Pro : l’iscrizione ai campionati - il format e lo scandalo Pro Piacenza [FOTO e VIDEO] : 1/7 Foto Salvatore Dato/StrettoWeb ...

Lezzi : “Lega e flat tax? Promessa non fattibile. Autonomie? Idee non chiare”. Su Imane : “Parole gravi di Berlusconi” : “flat tax per le famiglie? E’ una Promessa che non si può mantenere“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro per il Sud Barbara Lezzi, che annuncia anche il suo voto contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini nel caso Diciotti, voto che si terrà mercoledì prossimo. E sulle promesse leghiste relative alla flat tax, la senatrice M5s spiega: ...

Lega Pro - parte il primo stage di selezione per la nazionale per le Universiadi : Firenze, 18 marzo 2019 – Un nuovo impegno attende gli azzurrini. Inizia domani la preparazione con gli stage di selezione per la nazionale Universitaria che sarà guidata da Daniele Arrigoni. Sotto i convocati del primo raduno del 19-20 marzo, che si terrà presso il centro sportivo BacchiLega dell’Imolese Calcio a Imola. Le Universiadi arrivate all’edizione n.30 si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio. PORTIERI FAVARO ALESSANDRO ...

Real Madrid-Olimpia Milano - EuroLega basket 2019 : programma - orario e tv : Si disputerà nella serata di mercoledì 20 la ventisettesima fatica dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in Eurolega, contro uno degli avversari più difficili, il Real Madrid, in uno dei palasport più complessi d’Europa, il WiZink Center (il cui nome completo è l’originale Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid). Quella di mercoledì è una delle due sfide più difficili di Milano nella tranche delle ultime sei partite ...

Olimpia Milano-Panathinaikos - EuroLega basket 2019 : programma - orario e tv : Settimana di fuoco per l’Olimpia Milano in Eurolega. Sarà l’ultima volta del doppio turno europeo per la squadra di Simone Pianigiani, che affronterà prima il Real Madrid (mercoledì) e poi il Panathinaikos (venerdì) in due partite che possono decidere il futuro europeo dell’Armani Exchange. Particolarmente importante quella contro i greci, che sarà un vero e proprio scontro diretto per i playoff. I temi sono gli stessi ...

Flat tax - sfida di numeri Lega-M5SDi Maio : "No promesse alla Silvio" : Tra Lega e Cinque Stelle è polemica sui numeri della Flat tax. Fonti del ministero dell’Economia hanno fatto trapelare l’entità del mancato introito per lo Stato da una misura del genere: 59 miliardi all’anno. Segui su affaritaliani.it

Ghirelli (Presidente Lega Pro) : “una grande giornata di calcio” : “La cornice al calcio del campionato Serie C che è passione e abnegazione è oggi, in particolare, quella della sfida tra Catania e Juve Stabia. Sugli spalti del Massimino si sono registrati oltre 15mila tifosi”. Queste le parole di Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, che commenta i numeri crescenti del pubblico negli stadi di Lega Pro. “Sono numeri che testimoniano oltre all’attaccamento alla maglia, al senso ...

Difficile tutelare il Made in Italy Lega - i punti deboli della proposta : Un elenco di marchi “storici” del Made in Italy contro la delocalizzazione selvaggia: è questo in estrema sintesi il tentativo targato Lega con cui il Salvimaio prova a interrompere il progressivo depauperamento del tessuto industriale italiano dopo decenni di assenza di una qualsivoglia politica industriale Segui su affaritaliani.it

Congresso delle Famiglie a Verona : il capogruppo della Lega si dimette per protesta : Il capogruppo al Consiglio comunale di Verona, Mauro Bonato si è dimesso lo scorso 8 marzo per protestare contro il tema del XXIII Congresso mondiale delle Famiglie che si svolgerà dal 29 al 31 marzo a Verona. “E' un ritorno al Medioevo: non si può accettare che salgano sul palco individui che associano l'omosessualità al satanismo” aggiunge il capogruppo in merito alle dichiarazioni della scrittrice Silvana de Mari. Si dimette il capogruppo al ...

Pd - Zingaretti proclamato segretario : "Serve campo largo per battere la Lega" : Il salto di qualità è nella rimessa in discussione stessa della democrazia liberale come il luogo in cui la politica deve agire'. Da qui parte la necessità di guardare all'elettorato deluso del M5S '...

Volley - SuperLega oggi in tv (17 marzo) : orari - programma e streaming : Dopo l’anticipo di ieri sera tra Monza e Siena, prosegue oggi, domenica 17 marzo, la 25a giornata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Quando restano soltanto due partite al termine della stagione regolare molti verdetti sono già stati espressi. Le prime otto squadre della classifica sono già certe di prendere parte ai playoff, anche se restano da definire alcune posizioni, mentre in coda Castellana e ...

Classifica EuroLega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Sono sorpreso dalle posizioni 'schiacciate' Lega - dice Di Maio a proposito di Cina : "Mi auguro che la Lega sia della stessa idea" del Movimento 5 stelle per quel che riguarda il memorandum Mou e l'autonomia dell'Italia nell'assumere determinate decisioni, "perché negli ultimi giorni ho visto posizioni diverse, un po' schiacciate su quello che chiedono gli altri Paesi e non su quello che vuole e fa bene all'Italia. Mi ha sorpreso, non lo nascondo. Su ogni punto dei precedenti governi continuo a sentire 'dobbiamo andare avanti'. ...

Assemblea diocesana - 170 deLegati provenienti da 56 parrocchie per dare un nuovo volto alla Chiesa di Prato VIDEO : ... liturgia e sacramenti, evangelizzazione e catechesi, carità e testimonianza, strutture organizzative e economia. L'obiettivo è quello di trovare in modo sinodale, come richiesto da papa Francesco, ...