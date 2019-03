Lega | per il segretario di Gioia del Colle ' alcune razze sono vocate a delinquere'

Fisco - flat tax : ecco il piano della Lega per la «fase due» : C’era una volta, poco meno di un anno fa, il contratto di governo che fra le misure di punta del programma dava grande risalto al taglio delle aliquote Irpef. Poi il governo giallo-verde si trova a dover fare i conti con la realtà dei conti che finora non hanno consentito di realizzare integralmente la misura...

Lega Pro - parte il primo stage di selezione per la nazionale per le Universiadi : Firenze, 18 marzo 2019 – Un nuovo impegno attende gli azzurrini. Inizia domani la preparazione con gli stage di selezione per la nazionale Universitaria che sarà guidata da Daniele Arrigoni. Sotto i convocati del primo raduno del 19-20 marzo, che si terrà presso il centro sportivo BacchiLega dell’Imolese Calcio a Imola. Le Universiadi arrivate all’edizione n.30 si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio. PORTIERI FAVARO ALESSANDRO ...

Gioia del Colle - “controllare le abitazioni di alcune razze” : polemiche per la frase choc del segretario cittadino della Lega : La frase shock contro una “razza” che metterebbe a segno più reati, pronunciata durante la presentazione del candidato sindaco della Lega, a Gioia del Colle (Bari), potrebbe costare le dimissioni al segretario cittadino del Carroccio. L’episodio contestato è avvenuto domenica sera, durante la presentazione del candidato Giovanni Mastrangelo. Il segretario cittadino della Lega, Vito Etna, ha parlato della necessità di controllare le ...

Flat tax : duello Lega-M5s. Salvini : '15 miliardi per partire' : Nuovo duello tra Lega e M5s sulla Flat tax . "Sono stati fatti numeri strampalati, 50-60 miliardi di euro, non siamo al Superenalotto . Per la prima fase bastano tra i 12 e i 15 miliardi di euro per ...

Volley - i migliori italiani della 25ma giornata di SuperLega : il solito festival dei centrali. Giannelli e Lanza lampi azzurri : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli: Non esce mai da questa classifica perchè sta tenendo un livello straordinariamente continuo di altissima qualità. A Modena gestisce al meglio tutte le situazioni e manda più volte in tilt il muro avversario. Ordinato, preciso, lucido: ...

Ora Legale 2019 a marzo in Italia - perché cambia e quanto conviene : Ora legale 2019 a marzo in Italia, perché cambia e quanto conviene Calcolo risparmio con cambio ora 2019 Nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo 2019, alle ore 2, avverrà il passaggio dall’ora solare all’ora legale. In sostanza, come molti sanno bene, si dormirà un’ora in meno. D’altra parte, spostare le lancette in avanti comporta anche un certo risparmio. Di che cifre si parla? Ora legale 2019: valida in tutta Europa Il ...

Serve un asse tra Lega e Pd non per il revenge porn ma per un'Italia maggioritaria : Dimentichiamoci per un attimo dei pettegolezzi, dei retroscena, degli scazzi, delle divisioni, delle frizioni, delle distanze, degli insulti e dei litigi e proviamo a ragionare su quello che sembra ...

Flat tax per i dipendenti - Mef : costa 59 miliardi. Ma per la Lega sono 12 : La a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. È quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla che però confuta le cifre del documento del Tesoro. 'La Flat Tax Fase II ha un'incidenza di circa 12 miliardi e si ...

Volley : SuperLega - per Perugia primo posto matematico e Champions : I TABELLINI- TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - REVIVRE AXOPOWER MILANO 2-3, 16-25, 21-25, 26-24, 25-22, 12-15, TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Zhukouski 2, Skrimov 17, Vitelli 8, Al ...

Flat tax per i dipendenti - Mef : costa 59 miliardi. Ma per la Lega sono 12 : La Flat tax a due aliquote sul reddito familiare avrebbe un costo di 59,3 miliardi. È quanto prevede un'ipotesi di simulazione datata 8 febbraio 2019 fatta al ministero dell'Economia, e circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, sulla misura riproposta in queste ore dalla Lega che però confuta le cifre del documento del Tesoro. 'La Flat Tax Fase ...

Volley - SuperLega 2019 - 25ma giornata : Perugia vince la regular season - Trento sbanca Modena e difende il secondo posto : La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e vince con una giornata di anticipo la regular season di Superlega. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perché, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata 0-3 e contemporanea vittoria 3-0 di Trento la Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, ...

