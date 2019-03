iodonna

(Di lunedì 18 marzo 2019) Uno psicanalista bravo a questo punto ti direbbe di non sentirti così unico al mondo, perché ripetere gli errori di famiglia è un riflesso condizionato normale, ha pure un nome. "Forma a priori", ...

misSchianto : RT @esterviola: Le relazioni difettose – Le avventure del maschio che non sa cosa vuole davvero - MadameSwann : RT @esterviola: Le relazioni difettose – Le avventure del maschio che non sa cosa vuole davvero - esterviola : Le relazioni difettose – Le avventure del maschio che non sa cosa vuole davvero -