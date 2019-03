Le nozze tra Deutsche Bank e Commerzbank mettono in luce il nanismo bancario italiano

Una Vita - trame : Donna Susana contraria alle nuove nozze di Felipe e Celia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni delle puntate, in programma nei prossimi mesi, svelano che Celia e Felipe decideranno di convolare nuovamente a nozze, chiedendo la complicità di Trini e Ramon. Una Vita: Felipe chiede la mano di Celia Felipe e Celia torneranno a far parlare di loro nel corso delle nuove puntate di Una ...

Il Segreto - trame prossima settimana : Fulgencio muore - Elsa interrompe le nozze di Isaac : La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo riesce sempre a stupire. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima, il perfido Fulgencio Montenegro non riuscirà a portare al termine la sua vendetta a causa di Fernando Mesia. In particolare quest’ultimo dopo aver contribuito nel salvataggio di Raimundo e la moglie, ucciderà lo psichiatra. Elsa Laguna invece farà irruzione in chiesa, proprio ...

Lopez tradita dal futuro sposo? La verità a un passo dalle nozze : passato soltanto un giorno da quando Alex Rodriguez, ex campione di baseball e fidanzato di Jennifer Lopez , ha postato su Instagram l'anello di fidanzamento con il quale ha chiesto a JLo di sposarlo ...

Le nozze da favola del figlio dell'uomo più ricco d'Asia tra vip e potenti - matrimonio da 100 milioni di dollari : A Mumbai si è ritrovato il gotha dell'economia mondiale: tra i vip c'erano l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, l'ex premier britannico Tony Blair, con Cherie,, gli attori di Bollywood ...

Beautiful - trame del 6 marzo : Wyatt racconta la verità a Liam - nozze interrotte : Mercoledì 6 marzo andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful che si preannuncia ricca di colpi di scena: i telespettatori scopriranno che Wyatt ha deciso finalmente di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità su Bill e Steffy al fratello Liam. Peccato che abbia scelto proprio il giorno delle nozze di Liam con Hope per svelare il segreto: le sue parole, come prevedibile, manderanno su tutte le furie il promesso sposo, il quale ...

Pamela Prati svela i dettagli delle nozze : Simona Ventura e Mara Venier tra gli invitati : Un fiume di confetti, fuochi d’artificio e una grande festa allieteranno l’unione della ballerina con il suo compagno...

Beautiful - trame dal 3 al 9 marzo : Wyatt interrompe le nozze di Hope e Liam : Appuntamento con le anticipazioni dei nuovi episodi della soap Beautiful che vedremo in onda da domenica 3 marzo a sabato 9 marzo, a partire dalle 13,40 su Canale 5. Molti i colpi di scena che attendono i telespettatori nel corso della prossima settimana e dove vedremo che è tutto pronto per le nozze di Hope e Liam. Il giorno del matrimonio, però, non tutto andrà come previsto, in quanto Wyatt in preda ai sensi di colpa interromperà la funzione ...

Schianto in scooter - morti due ragazzini di 16 e 17 anni. Tragedia nel paesino delle nozze Ferragnez : Tragedia la scorsa notte sulle strade della Sicilia: due ragazzini di 16 e 17 anni, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, sono morti in un incidente stradale intorno alle 3 in via Montessori, a Noto,...

Emma Marrone intima all’Essere Qui Tour a Reggio Calabria tra porti aperti - proposte di nozze e il ricordo di Sissy Trovato (Video) : Emma Marrone è tornata a Reggio Calabria e al Palacalafiore lasciando a casa fronzoli e diavoli e regalandosi al pubblico in maniera intima all'Essere Qui Tour. Nessun colpo di scena e niente escamotage per colpire i presenti al concerto di ieri sera, questa volta alla bella salentina bastano la sua voce straordinaria, la sua band e la chitarra che spesso imbraccia sedendo in mezzo al pubblico per una versione personale e intima delle sue ...

Le saltano le nozze perché non è stato trascritto il divorzio di 16 anni prima. Fa causa : Per una mancata trascrizione 16 anni fa una donna non ha potuto sposarsi. Quasi sull'altare ha scoperto che risultava ancora coniugata con l'ex marito , lasciato appunto anni prima. Le nozze saltate ...

Video trailer degli ultimi episodi di Shadowhunters 3 tra dark Clary - una nuova coppia e le nozze Malec? : Freeform ha divulgato il trailer degli ultimi episodi di Shadowhunters 3. Le immagine inedite della clip anticipano una seconda parte di stagione ricca di action, romanticismo e i soliti colpi di scena che non mancheranno di animare la storia. Clary, dopo la sua presunta morte nel midseason finale, è rinata; il primo episodio riparte dal suo incontro col fratello Jonathan - stavolta quello vero, interpretato dalla new entry Luke Baines - che ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Julieta sequestrata ad un passo dalle nozze : Quando finalmente Saul e Julieta penseranno di poter tirare un sospiro di sollievo, Prudencio firmerà un altro crudele attacco alla coppia.

Trame Il Segreto : Prudencio concederà l'annullamento delle nozze a Julieta : Il triangolo amoroso formato da Julieta Uriarte, Prudencio e Saul Ortega arriverà alla resa dei conti nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda nelle prossime settimane sulle reti Mediaset. Il cattivo degli Ortega, infatti, annuncerà alla moglie di volerle concederle l'annullamento delle nozze. Il Segreto: Julieta e Saul cacciati dalla Villa da Raimundo Dagli spoiler de Il Segreto si evince che ...

Contrae un'infezione in viaggio di nozze. Federica - 34 anni - muore a pochi giorni dal ritorno in Italia : La luna di miele in Sud America, il dramma appena tornati a casa. Federica Monti di 34 anni è morta poco dopo il suo ritorno dalla luna di miele con il marito Alessandro. A provocare l'infezione che le è stata fatale è stato un batterio, assimilato durante il viaggio tra Patagonia e Terra del Fuoco. I due erano sposati dal 22 dicembre."Quello che doveva essere l'inizio di un sogno meraviglioso si è trasformato in ...