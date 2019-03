Le intercettazioni tra l' infermiera e l' amante adolescente | Mai fatto sesso così

Ponte Morandi. Nell’inchiesta bis spuntano le intercettazioni che incastrano Spea e Autostrade : L’inchiesta sul Morandi non finisce mai di sorprendere. Oggi, sui giornali, le intercettazioni telefoniche che mostrano la preoccupazione degli ingegneri di Spea Engineering di essere scoperti dopo aver ritoccato i report sui ponti gestiti da Autostrade dietro pressione della stessa concessionaria. Si tratta del filone di inchiesta nato come costola di quella principale del Morandi, che vede indagate per falso 12 persone e che riguarda i report ...