Lavori in casa a 28 miliardi Parte la cessione dei bonus

Gli uomini che fanno i Lavori di casa sono più felici e più stabili mentalmente : Gli uomini che fanno i lavori di casa con il perenne sorriso sulle labbra, ascoltando musica a tutto volume e impugnando di tanto in tanto il manico della scopa come il microfono di Freddie Mercury, esistono probabilmente solo nella fantasia e in qualche spot pubblicitario. Eppure - come sottolinea una ricerca recentemente rispuntata agli onori del web, condotta dall’Università di Umea in Svezia - un fondo di verità ci sarebbe: ...