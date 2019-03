Lautaro Martinez | dal sì di Milito a ' nuovo Icardi' | così si è preso l' Inter e il derby

Milan-Inter 2-3 : Lautaro Martinez e compagni scavalcano i rossoneri : Dopo la brutta eliminazione in Europa League , l' Inter si rialza subito e vince 3-2 il derby con il Milan . Partita spettacolare, con i nerazzurri sempre avanti nel punteggio, ma con i rossoneri mai ...

Pagelle Milan-Inter 2-3 - Serie A 2019 : bene Lautaro Martinez - bocciato Piatek : L’Inter si impone per 2-3 sul Milan nel derby della Madonnina della 28ma giornata della Serie A di calcio: di seguito le Pagelle del posticipo serale appena concluso. LE Pagelle DI Milan-Inter 2-3 MILAN 5 Donnarumma, 5.5: non esente da colpe sulla prima rete, non può nulla sugli altri gol. Calabria, 5.5: va in difficoltà sugli attacchi nerazzurri, riuscendo a spingere in poche occasioni. Musacchio, 6.5: soffre in fase ...

Milan-Inter - in palio il terzo posto. Avanti i rossoneri a 2.40 Su Sisal Matchpoint sfida Piatek vs Lautaro Martinez : La pratica scudetto sembra ormai archiviata, con la Juventus a + 18 dal Napoli, ma il campionato si infiamma per la lotta Champions ed Europa League, dove è bagarre. Con Napoli e Milan quasi certe di un piazzamento, il quarto posto se lo giocano soprattutto Inter e Roma, e la 28esima giornata è pronta a dire qualcosa in più riguardo le ambizioni da Champions delle squadre. Si disputa infatti il Derby della Madonnina e Milan e Inter si ...

Inter - Politano : 'Sentiamo la mancanza di Icardi - Lautaro Martinez gli somiglia' : L'Inter rischia di dover fare a meno di Mauro Icardi anche per le prossime partite. Un'assenza pesante, come ha confermato Matteo Politano , protagonista dell'ultima gara con la Spal con una rete, in ...

Inter-Spal 2-0 - le pagelle nerazzurre : Lautaro Martinez il migliore in assoluto - bene Politano : Si è concluso da poco il match del Meazza tra Inter e Spal con il risultato di 2-0. Una partita molto equilibrata, decisa dalle reti di Matteo Politano e Roberto Gagliardini. I nerazzurri salgono a 50 punti in classifica, riportandosi a meno uno dal Milan terzo, con il derby in programma settimana prossima. Spal che invece resta nelle zone basse della classifica a 23 punti, a +2 sul Bologna terzultimo, in zona retrocessione. La partita Il ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Rigore di Brozovic? Decide Spalletti. Icardi è importante' : L'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez ha concesso un'Intervista a Sky Sport dopo il pari contro l'Eintracht: 'Durante la partita abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. È stata una partita dura, loro hanno pressato bene, noi cercavamo di saltare ...

Eintracht-Inter - le formazioni ufficiali : Spalletti si affida a Lautaro Martinez : EINTRACHT INTER formazioni ufficiali – Mentre a Milano si cerca di risolvere la situazione legata a Mauro Icardi, a Francoforte Spalletti e i suoi uomini tentano di poggiare le basi per proseguire il cammino in Europa League. Il tecnico toscano per la sesta gara consecutiva farà a meno del suo attaccante principale e si affiderà nuovamente […] L'articolo Eintracht-Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti si affida a Lautaro Martinez ...

Lautaro Martinez guida l’attacco nerazzurro in Europa : Lautaro Martinez oltre ad avere il peso dell’attacco sulle spalle, c’è anche quel legame col predecessore e il rischio di passare per un core ‘ngrato.Lautaro ha scelto l’unica via percorribile: comportarsi da professionista. Nei primi giorni senza Icardi ha detto: «Lo aspettiamo e lo appoggiamo ». Dopo Cagliari: «Tocca a lui e al suo entourage risolverla, noi pensiamo a lavorare ».Unico fra i compagni a ricevere complimenti da Mauro dopo lo ...

L’Inter scornata si affida al Toro Lautaro Martinez - in attesa di Icardi : Nel tracollo di Cagliari, con tante facce scure e tante serate ­no sulla sponda nerazzurra, si salva soltanto lui, Lautaro Martinez.Se ce ne fosse ancora bisogno, il numero 10 nerazzurro dimostra che lui, anche senza l’amico­ aventiniano Maurito Icardi, può caricarsi l’attacco sulle spalle. Basta riguardare il film della partita: una girata super nel primo tempo per il gol dell’illusione ­pareggio poi spenta da Pavoletti, un’altra ...

Inter - Lautaro Martinez torna sul caso Icardi : “non possiamo fare niente per lui” : Lautaro Martinez torna sull’argomento Icardi, le parole dell’attaccante argentino dopo la sconfitta dell’Inter alla Sardegna Arena Non si parla d’altro ormai in casa Inter, il caso Icardi infiamma le notizie di testa dei giornali ed i nerazzurri non possono che gettare acqua sul fuoco per rasserenare l’animo dell’argentino e dei tifosi. Dopo lo sfogo sui social di Maurito, l’opinione pubblica si è ...

Cagliari-Inter - le formazioni ufficiali : Spalletti si affida a Lautaro Martinez : CAGLIARI INTER formazioni ufficiali – Inter a Cagliari per la quinta partita consecutiva senza Icardi mentre infuria la polemica tra Maurito e la società. Neppure Keita è disponibile. Ancora non è al meglio anche se in via di recupero. L’attacco sarà quindi guidato da Lautaro Martinez supportato Perisic, Nainggolan e Politano. In mediana dovrebbe confermare la […] L'articolo Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti si ...

Fiorentina-Inter sul filo - viola a 2 - 80 - nerazzurri a 2 - 60. La doppietta di Lautaro Martinez a 15 - 00 su Sisal Matchpoint : La pesante sconfitta in Champions League con l’Atletico Madrid non dovrebbe intaccare la marcia incontrastata della Juventus in campionato che, nella 25esima giornata, fa tappa a Bologna. La gara sembra scontata ma potrebbe nascondere qualche insidia per i bianconeri, visto che gli emiliani hanno necessità di fare punti e sembrano rigenerati dall’arrivo di Mihajlovic. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono nettamente la capolista, a ...

Fiorentina-Inter : Lautaro Martinez e compagni al Franchi per fermare i viola - ancora imbattuti nel 2019 : Allontanata la crisi, l’Inter ha ora un altro scoglio da superare: la Fiorentina, ancora imbattuta dall’inizio dell’anno, e che con i tre punti potrebbe agguantare momentaneamente la Lazio, in attesa del recupero con l’Udinese. I nerazzurri, che avevano conquistato appena un punto contro Sassuolo, Torino e Bologna, si sono rialzati battendo Parma e Sampdoria e qualificandosi per gli ottavi di Europa League. Per questo su planetwin365 ...

Lautaro Martinez fa sognare i bambini : MILANO - Lautaro Martinez martedì ha partecipato a un evento con una cinquantina di giovani tifosi nerazzurri presso lo store Calcioshop di Milano durante un evento organizzato da Nike. Grandi sorrisi ...