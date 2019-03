L’allarme di Amin Maalouf | “Le luci del Levante si sono spente”

ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2019)ha sempre detto di scrivere per conciliare due mondi diversi. La sua stessa famiglia è, dal lato materno, di francofoni cattolici, mentre, da quello paterno, di anglofoni protestanti. Nel 1993, quando in Francia gli assegnarono il premio Goncourt per Le Rocher de Tanios,disse:

LaraPolidori : RT @claudiocerasa: Il grande naufragio - “Dal mondo arabo all’Europa, due civiltà in decomposizione”. L’allarme dello scrittore Amin Maalou… - ilfoglio_it : “Dal mondo arabo all’Europa, due civiltà in decomposizione”. L’allarme dello scrittore Amin Maalouf. “Le luci del L… - Enrico_Ielasi64 : RT @claudiocerasa: Il grande naufragio - “Dal mondo arabo all’Europa, due civiltà in decomposizione”. L’allarme dello scrittore Amin Maalou… -