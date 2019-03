lastampa

(Di lunedì 18 marzo 2019) L’amministrazione Trump deve essere pronta a sostenere la transizione democratica di Algeri e, in via precauzionale, a mettere a punto un piano militare e le strutture di intelligence necessarie a rafforzare le attività di antiterrorismo tra Maghreb e Sahel nel caso l’precipiti verso la destabilizzazione. È quanto raccomandano alcuni osserv...

AdrMontanaro : L’allarme degli Usa: “La crisi in Algeria favorisce la Jihad” - Andgasperini : RT @LaStampa: L’allarme degli Usa: “La crisi in Algeria favorisce la Jihad” - LaStampa : L’allarme degli Usa: “La crisi in Algeria favorisce la Jihad” -