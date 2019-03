L' agenda dei Ciucci | ri | belli | 18-24 marzo 2019

8 marzo - (ri)diamo la parola alle donne. Precarie - prof e militanti : oggi l’agenda dei nostri blog la dettano loro : “Far scrivere solo donne l’8 marzo? La vera rivoluzione sarebbe costringere gli uomini a parlare di noi”. Così ha risposto una nostra collaboratrice e blogger quando le abbiamo parlato dell’idea di pubblicare solo post di firme femminili nella colonna blog de ilfattoquotidiano.it in occasione della giornata internazionale delle donne. Un appunto giustissimo, una obiezione che molte lettrici troveranno condivisibile: non ...

Sfuggire all'agenda dei populisti con nuove idee e proposte : Sfuggire all'agenda di Lega e Movimento 5 Stelle: è l'unica via per sperare di avere un futuro più roseo scegliendo strategicamente di porre tematiche vitali per il benessere del Paese.Se di là ti forzano a parlare di reddito di cittadinanza – perché si deve pur dedicare una prece ai poveri d'Italia – di qua è necessario affermare che la povertà la combatti con l'aumento delle infrastrutture ...

Corruzione : Saguto show in aula - 'Ecco l'agenda con le segnalazioni dei giudici'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Nella deposizione terminata solo nel tardo pomeriggio, Silvana Saguto attacca anche Massimo Ciancimino. E ricorda una frase del figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo in una intercettazione: "Disse - spiega - 'A quella la dobbiamo fare saltare dalla sezione'". E poi aggiunge: "Ho as

Corruzione : Saguto show in aula - 'Ecco l'agenda con le segnalazioni dei giudici'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Poi, si arriva alle prime accuse sulla gestione 'allegra' della sezione, da parte di un giornalista locale, Pino Maniaci, di Telejato di Partinico (Palermo).e Silvana Saguto sfodera gli artigli: "C'era stato qualcuno che aveva cominciato a parlare - dice - Io Maniaci non lo avevo mai c

Corruzione : Saguto show in aula - 'Ecco l'agenda con le segnalazioni dei giudici'/Adnkronos : Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Il colpo di scena arriva a metà deposizione, quando Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, sotto processo per Corruzione per la gestione dei beni sequestrati, a sorpresa tira