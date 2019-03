Lady Gaga si è esibita a sorpresa in un bar di Hollywood e ha lasciato tutti senza parole

Lady Gaga sale sul palco e sorprende tutti : canta “Fly me to the moon” di Frank Sinistra. Il video dell’esibizione inattesa : Un’esibizione inattesa e che ha emozionato il pubblico. Lady Gaga è salita sul palco del Black Rabbit Rose di Hoolywood e, una volta preso il microfono, ha cantato Fly me to the moon di Frank Sinatra. video Instagram L'articolo Lady Gaga sale sul palco e sorprende tutti: canta “Fly me to the moon” di Frank Sinistra. Il video dell’esibizione inattesa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Irina Shayk è stanca dei rumors sull euro amore tra il suo Bradley e Lady Gaga : Puoi essere bellissima, ammiratissima, un Angel di Victoria's Secrets eppure in amore tutte le donne si sentono insicure quando sono molto innamorate e temono di perdere quello che hanno a causa di ...

Lady Gaga : film - malattia - età e marito. Ecco quanto guadagna : Lady Gaga: film, malattia, età e marito. Ecco quanto guadagna quanto guadagna Lady Gaga Prima il Golden Globe, poi l’Oscar 2019: con la canzone Shallow Lady Gaga trionfa anche in ambito cinematografico. Un motivo in più per conoscere più da vicino l’artista, con uno sguardo alla malattia di cui soffre e alla sua vita privata. Molti i pettegolezzi dopo il duetto con Bradley Cooper durante la 91° cerimonia degli Academy Awards, ma invero il ...

Perché i fan pensano che Rihanna e Lady Gaga stiano lavorando ad un duetto pur senza veri indizi : A volte basta davvero poco per innescare dei rumors, delle fantasie o come in questo caso delle speranze: molti fan pensano che Rihanna e Lady Gaga stiano lavorando ad un duetto pur senza veri indizi di una reale collaborazione tra le due reginette del pop. A dare il via alla speculazione su un potenziale featuring tra le artiste è stato il semplice fatto che Gaga abbia iniziato a seguire Rihanna su Instagram e, contemporaneamente, anche il ...

Incredibile rumor per Cyberpunk 2077 : Lady Gaga dagli Oscar a un ruolo nel videogioco? : Cyberpunk 2077 non è solo la prossima scommessa ruolistica di CD Projekt RED, ma rappresenta anche uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni dalla community di appassionati. Naturale, quando allo sviluppo troviamo gli stessi ragazzi che ci hanno regalato il sontuoso The Witcher 3: Wild Hunt, conclusione delle avventure dello strigo Geralat Di Rivia. Fisiologico se il primo video di gameplay è tanto denso di contenuti e idee potenzialmente ...

Cyberpunk 2077 e Lady Gaga? Un rumor vede la cantante e attrice all'interno del gioco : La situazione è alquanto strana, ma sembra proprio che ci sia una sorta di collaborazione tra Cyberpunk 2077 e Lady Gaga, almeno secondo alcuni rumor. Quest'ultimi affermano che la nota artista sarà presente all'interno del nuovo gioco dei CD Projekt RED, anche se non specificano in che forma farà la sua presenza. Come riportato da Wccftech, il sito francese Actuagaming.net ha divulgato di aver visto più volte l'artista entrare e uscire negli ...

Lady Gaga annuncia un nuovo album : Continuano le lezioni di stile di Lady Gaga che, ormai, potrebbe scrivere un manuale di istruzioni su come sopravvivere ai gossip. La popstar, che dopo l’intensa performance con Bradley Cooper durante la cerimonia degli Oscar 2019 ha poi dovuto smentire la storia d’amore con il partner (nel film A Star Is Born), ha trovato un nuovo modo per rispondere al nuovo pettegolezzo, secondo cui sarebbe incinta. Per farlo, Lady Gaga ha ...

