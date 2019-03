La voce della Politica Valerio Tramutoli e i candidati a Pisticci | Lauria | Rivello e

La voce della Politica Valvano - PSI - : Si apre la procedura congressuale del PSI : L'idea e la cultura socialista punta a rigenerarsi e a mantenere alta l'attenzione in un mondo dove crescono le disuguaglianze, dove i profitti finanziari aumentano più velocemente dei redditi da ...

La voce della Politica Mattia M5s : il clientelismo frena lo sviluppo : I concorsi truccati spingono i giovani ad abbandonare la Basilicata. Alimentano la sfiducia e creano nicchie di amici che nel tempo consolidano il loro piccoli e grandi privilegi. E' ciò che è ...

La voce della Politica Domani - sabato 16 marzo - il ministro della salute Giulia Grillo in Basilicata : Comunichiamo che Domani, sabato 16 marzo, il ministro della salute, Giulia Grillo, sarà in Basilicata per tre incontri previsti a Potenza e a Villa d'Agri, Marsicovetere - PZ,. Di seguito i dettagli ...

La voce della Politica Federconsumatori Basilicata su buoni fruttiferi postali : "Stiamo ricevendo in questi giorni molte richieste di informazioni ed assistenza da parte dei cittadini che hanno investito i propri risparmi in buoni fruttiferi postali. Una battaglia che da tempo ...

La voce della Politica Perrone - Progressisti Basilicata - : Giù la maschera. La Basilicata non l'avrete! : È davvero così forte la tentazione di voler spazzare via questa classe Politica, da non voler calcolare il disastro di una consegna incondizionata a questi nuovi barbari? E non esiste nessun'altra ...

La voce della Politica Basilicata. On line edizione speciale n. 12 del bur : E' on line l'edizione speciale n. 12 del 14 marzo 2019 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Pubblicate, le leggi regionali n. 2-3-4 del 13 marzo 2019: la legge di stabilità regionale ...

La voce della Politica Mattia M5s : vecchia politica propone vecchie ricette : Questo signore oltre a non conoscere la Basilicata non sa nemmeno dove abitano i concetti elementari di economia. Questa politica di incentivi appoggiati sul nulla ci ha portati alla situazione ...

La voce della Politica Leggieri - M5S - : Ministro ai Beni e alle Attività Culturali Bonisoli a Venosa : Il Vulture-Melfese è un'area cruciale per l'economia della Basilicata e crediamo fortemente nel suo potenziale straordinario che aspetta solo di essere espresso. Si pensi per esempio alle risorse ...

La voce della Politica Mattia - l'assessore alla sanità del M5s sarà un magistrato : Sabino Tota, laureato in economia, specializzato in pianificazione e politiche sociali e sanitarie, master internazionale Bocconi in management economia e Politica sanitaria. Consulente di direzione ...

Striscia la Notizia - tapiro d'oro ad Al Bano - 'Io terrorista? Le uniche bombe gli acuti della mia voce' : Cosa avrà fatto di male Al Bano Carrisi per essersi piazzato al 48esimo posto della black list delle personalità non gradite al governo ucraino? Se lo è chiesto anche lui quando l'inviato di Striscia ...

Striscia la Notizia - tapiro d'oro ad Al Bano - "Io terrorista? Le uniche bombe gli acuti della mia voce" : Cosa avrà fatto di male Al Bano Carrisi per essersi piazzato al 48esimo posto della black list delle personalità non gradite al governo ucraino? Se lo è chiesto anche lui quando l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli gli ha consegnato il tapiro d’oro, il cui servizio andrà in onda nel co

'Il coraggio della verità' - un film che insegna ai ragazzi a far sentire la propria voce : Starr, con due 'r', è una ragazza di sedici anni divisa tra due mondi. Da un lato c'è il quartiere popolare dove è cresciuta Garden Heights, dove il padre ha un emporio e la gente è quasi totalmente ...

voce – Digital release per l’ep d’esordio della giovane band romana : E’ disponibile in tutti gli store Digitali “VOCE”, l’ep d’esordio della giovane brand romana VOCE. Pop d’autore in 4 tracce, per un’intensa base cantautoriale che si declina in un sound sorprendente e trascinante (l’intero ep si può ascoltare qui). Storie di quartiere, mare e libertà. Il progetto musicale VOCE nasce dal giovane cantautore Giulio VOCE, che dopo il fortunato esordio da solista decide di intrecciare la sua penna con il groove ...

voce – Digital release per l’ep d’esordio della giovane band romana : E’ disponibile in tutti gli store Digitali “VOCE”, l’ep d’esordio della giovane brand romana VOCE. Pop d’autore in 4 tracce, per un’intensa base cantautoriale che si declina in un sound sorprendente e trascinante (l’intero ep si può ascoltare qui). Storie di quartiere, mare e libertà. Il progetto musicale VOCE nasce dal giovane cantautore Giulio VOCE, che dopo il fortunato esordio da solista decide di intrecciare la sua penna con il groove ...