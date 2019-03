La voce della Politica Norma incostituzionale | la Regione sopprime l' Autorità di Bacino

: ... alle 16, 30, presso i locali del Csv, è andato in scena un confronto pubblico con i rappresentanti di "Libera Scienza" a Potenza e infine, alle 19,si è recato a, nell'area sud ...

: L'idea e la cultura socialista punta a rigenerarsi e a mantenere alta l'attenzione in un mondo dove crescono le disuguaglianze, dove i profitti finanziari aumentano più velocemente dei redditi da ...

: "Stiamo ricevendo in questi giorni molte richieste di informazioni ed assistenza da parte dei cittadini che hanno investito i propri risparmi in. Una battaglia che da tempo ...

: È davvero così forte la tentazione di voler spazzare via questa classe, da non voler calcolare il disastro di una consegna incondizionata a questi nuovi barbari? E non esiste nessun'altra ...