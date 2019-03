La Superluna dà il benvenuto all’Equinozio di Primavera 2019 | il satellite apparirà più

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Arriva una nuova: il nostropiù grande e luminoso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 Marzo, proprio in concomitanza dell’Equinozio di(20 Marzo alle 22:58 ora italiana). Le dimensioni del nostrosembreranno differenti rispetto alla norma perché verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (il perigeo, 359.380 km), a poche ore di distanza dal plenilunio. Non molto dopo che sarà scoccata la, la terza e ultimadell’anno brillerà luminosa in cielo. L’ultima volta che la luna piena e l’Equinozio dihanno coinciso (a poche ore di distanza) è stato nel Marzo del 2000.Per approfondire:Equinozio di: ecco perché la bella stagione inizia il 20 Marzo e non il 21 Dallaalla luce zodiacale, ecco gli eventi astronomici da non perdere nel mese di Marzo ...

