La storia | i personaggi | il combattimento e molto altro nel nuovo trailer di Sekiro

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ci siamo quasi, finalmente: Shadows Die Twice uscirà questa settimana e, in vista del lancio, ungameplayriportato da Gamingbolt, ci offre una panoramica su tutto ciò che dobbiamo sapere sul gioco. Questo include la trama, i, ilI giocatori assumono "il ruolo di un "lupo senza un braccio", un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Il tuo destino è legato a un giovane di nobili origini, discendente di un'antica stirpe: per proteggerlo affronterai numerosi nemici, tra cui lo spietato clan Ashina. Niente ti fermerà nella pericolosa missione per riscattare il tuo onore e liberare il giovane signore, nemmeno la morte stessa".Fortunatamente, i giocatori non combatteranno a mani vuote. Il lupo ottiene unbraccio protesico pieno di attrezzi shinobi, tra cui un rampino, un'ascia per ...

