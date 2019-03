huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sono state trovate tracce significative di radioattività sul corpo ditali da far avanzare l'ipotesi di avvelenamento. Come riporta Il Corriere della Sera, oltre alle analisi del sangue, sono state svoltequelle dellequali sono stati rilevati elementi sospetti sui quali indaga la. La donna, testimone chiave del processo Ruby, è deceduta il 1 marzo 2019 e la causa della morte potrebbe essere un avvelenamento dovuto agli isotropi dei metalli pesanti.È stato un esame eseguito dopo il decesso su ordine dei magistrati milanesi a confermare i sospetti che li avevano spinti ad aprire un fascicolo, con l'ipotesi di omicidio volontario a carico di ignoti, per fare luce sulle cause della morte di uno dei testimoni dell'accusa nel processo Ruby Ter, quello a carico di Silvio Berlusconi accusato di aver corrotto testimoni dei vari ...

Corriere : Fadil, la Procura ha un altro test: «Valori alterati anche nelle urine» Imane e la casa... - micontengo : RT @HuffPostItalia: La Procura: 'Valori alterati anche nelle urine di Imane Fadil' - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: La Procura: 'Valori alterati anche nelle urine di Imane Fadil' -