La paziente è testimone di Geova: medici eseguono trapianto di fegato senza trasfusione di sangue

(Di lunedì 18 marzo 2019) L'eccezionale intervento è del 23 dicembre scorso, all'Ospedale di Borgo Trento di Verona, ma la notizia è stat ufficilizzata oggi. Si è svolto una delle più impegnative operazioni della pratica chirurgica: unditrasfusioni di sangue. Laha 60 anni e sarebbe unadiSi tratta del primo intervento di questo tipo eseguito a Nordest. Un risultato straordinario da parte dell'equipe del Centro Trapianti didiretta dal dottor Umberto Tedeschi: la straordinarietà è l'essere intervenuti in un'operazione così complessa, spesso caratterizzata da importanti perdite ematiche,il ricorso a emotrasfusioni. Laè stata tenuta "sotto i ferri" per cinque ore e ihanno adoperato più tecniche per limitare al massimo le perdite ematiche. Sono stati impiegati il recupero intraoperatorio, l'emodiluizione e micro prelievi di sangue. A fine intervento, inoltre, sono stati somministrati ferro ed EPO. Dopo alcuni giorni di ricovero, in cui si è prestata particolare attenzione a ristabilire i valori ematici, laè stata dimessa e ora è in buono stato di salute.