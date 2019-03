La Nazionale cambia look | accordo con Armani FOTO

La Nazionale cambia loook : accordo quadriennale tra la FIGC e Armani : Proprio nel giorno del raduno degli azzurri a Coverciano in vista delle gare per le qualificazioni a Euro 2020, è stata ufficializzata una nuova parnership che darà ulteriore lustro alla nostra Nazionale.La FIGC ha infatti firmato un accordo quadriennale con Giorgio Armani, uno degli stilisti italiani più famosi del mondo, da sempre sinonimo di eleganza. […] L'articolo La Nazionale cambia loook: accordo quadriennale tra la FIGC e Armani è ...

Domani il GlobalStrikeforFuture - lo sciopero interNazionale contro il cambiamento climatico : Gli studenti saranno all'opera dalle 8.30 alle 13.00 realizzando alcune fioriere per il cortile della scuola, utilizzando pneumatici fuori uso all'insegna dell'economia circolare. Il circolo ...

Zingaretti : voglio cambiare la sede Nazionale del Pd : -"Vorrei cambiare la sede nazionale del Pd": così il nuovo segretario Nicola Zingaretti intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa (Rai1). Zingaretti ha detto di voler "costruire a Roma ma anche in tutto il paese sedi del Pd dove il primo piano è destinato al coworking delle idee, dove ragazzi e ragazze possono dare il loro contributo, luoghi dove non solo si ascoltano dopo che le decisioni sono state prese cose ma anche prima". Per ...

Nike celebra le donne. Il cambiamento è possibile - anche per una multiNazionale - : Si intitolava "Dream Crazy" , lo spot diffuso in tutto il mondo lo scorso settembre . Parlava di atleti disabili, di diversità di razza, fisiche, di genere. Tutto vinto grazie al gesto sportivo: ...

Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio : cambiamenti climatici - prevenzione - manutenzione - cantierabilità dei progetti : “Con il varo del Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio ProteggItalia si aprono importanti opportunità per quella, che è una condizione fondamentale per il futuro anche economico del Paese: aumentare la resilienza delle comunità ai tempi dei cambiamenti climatici, mettendole in Sicurezza dai rischi idrogeologici attraverso la realizzazione di utili, quanto indispensabili infrastrutture.” A dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente ...

«Ritorno del centrodestra? A livello Nazionale per me non cambia niente» : Con Di Maio ci siamo messaggiati e ci vedremo a breve per parlare di economia. Confortarlo? Non c'è mica bisogno che lo conforti io». Concetti ribaditi poi al telefono, alla Maratona Mentana su La7: «...

Sondaggio : i cambiamenti climatici sono considerati la principale minaccia interNazionale : Secondo un Sondaggio, condotto dal Pew Research Center, con sede negli Stati Uniti, i cambiamenti climatici sono considerati la principale minaccia internazionale, seguiti da terrorismo e sicurezza informatica. Tredici nazioni su 26 intervistate vedono il cambiamento climatico come il più grande pericolo. Otto Paesi sono invece più preoccupati del terrorismo islamico e 4, tra cui Giappone e Corea del Sud, temono gli attacchi informatici. Solo la ...