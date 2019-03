La Juve paga l' effetto Champions | con il Genoa la prima sconfitta

Juventus - Allegri : 'Pagato lo sforzo Champions' : 'sforzo di martedì? Ha pesato questo sicuramente, nel primo tempo abbiamo rischiato, nel secondo non abbiamo fatto male ma subito un gol ed il secondo su ripartenze. Poteva capitare, poi riprenderemo ...

Juve - scudetto già in tasca? La Snai paga in anticipo... : Diciotto punti di vantaggio ad undici giornate dal termine del campionato sono troppo anche per la matematica. E allora ecco che la Snai ha deciso di iniziare a pagare fin da ora, nonostante il torneo ...

La Juventus ha pagato 37 milioni di commissioni ai procuratori : 11,5 per Cristiano Ronaldo Ottimo lavoro della testata on line Calcio&Finanza. Il giornale ha messo in evidenza la cifra monstre di 37 milioni di euro che la Juventus ha pagato ai procuratori dei suoi calciatori e ad agenti Fifa sia per l’ultima sessione estiva di mercato sia per i rinnovi contrattuali. “È quanto emerge – scrive Calcio&Finanza – dalla relazione semestrale del club presieduto da Andrea Agnelli”. «Gli ...

Mercato Juventus - già ripagato Cristiano Ronaldo : ecco come - i dettagli : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a far cassa dopo alcune cessioni che consentiranno al club bianconero di ripagare interamente Cristiano Ronaldo. Di fatto, dopo l’ultima cessione ufficiale di Audero alla Sampdoria, affare da 20 milioni di euro, la Juventus incasserà circa 60 milioni dalle ultime cessioni. 18 milioni da Sturaro, 9 milioni da Cerri, […] More

Il Sole 24 Ore : “La Juventus non assicura di ripagare il suo debito - inclusi i bond” : “Il debito è tra i fattori di rischio” “Attenti al debito. Lo dice la Juventus a proposito del proprio elevato indebitamento finanziario. Il debito e` inserito tra i «fattori di rischio» nel prospetto presentato dalla Juventus agli investitori per il recente collocamento di un bond di 175 milioni di euro”. Comincia così l’articolo del Sole 24 Ore a firma Gianni Dragoni giornalista da sempre temuto dai club di Serie A. Parte proprio dal ...

Juventus - bond a 5 anni necessari per ripagare Cristiano Ronaldo : La Juventus guida la classifica del campionato di Serie A e dopo il successo contro il Sassuolo ha allungato nuovamente sul Napoli, adesso la gara contro il Frosinone prima del fondamentale match contro l’Atletico Madrid per la Champions League. Fino al momento ottima stagione per Cristiano Ronaldo e nelle ultime ore è arrivata una mossa del club bianconero proprio in relazione all’acquisto del calciatore portoghese. La vendita ...

Serie A - la Top 10 dei calciatori più pagati : Ramsey si piazza al 2° posto - dominio Juventus : Aaron Ramsey vestirà la maglia della Juventus nella prossima stagione, il calciatore lascerà il suo club storico, l’Arsenal Aaron Ramsey si appresta ad approdare in Serie A, tra le fila della Juventus. Il calciatore gallese dovrebbe firmare un contratto pari a quello di Paulo Dybala, attorno ai 7,5 milioni di euro, al secondo posto della classifica dai giocatori più pagati del campionato dietro al dominatore CR7. Ecco ...

Juventus - sfuma De Gea : rinnovo con United - sarà il portiere più pagato : sfuma l'obiettivo della Juventus De Gea: rinnovo in vista col Manchester United, sarà il portiere più ricco al mondo

Repubblica : “Sturaro & Co. Così la Juve si è ripagata Ronaldo» : I 117 milioni per il portoghese Su Repubblica c’è un articolo molto interessante sull’affare Sturaro e in genere sulle cessioni molto remunerative della Juventus per calciatori certamente non all’altezza di quel valore. Il titolo è emblematico: “Come ripagarsi Ronaldo vendendo solo riserve”. “Il portoghese è costato 117 milioni a luglio. Da allora la Juve ha raccolto la stessa cifra piazzando gli esuberi. L’ultimo è ...