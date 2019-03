La Germania vuole creare una ' super-Banca' | ma sarebbe un enorme peso per l' Europa

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il progetto tedesco di unire due delle principali banche teutoniche, Deutsche Bank e Commerz, porterebbe alla nascita di un colosso finanziario indistruttibile nel vero senso della parola. I dubbi, però, sono molti. Se questa manovraun vantaggio per il paese tedesco, gli enormi problemi finanziari di queste due banche potrebbero complicare invece la situazione europea, già non facile.L'unione di Deutsche Bank e Commerz perunatedesca Il progetto è di quelli che già dall'inizio è destinato a far molto discutere. Sta prendendo piede, infatti, l'ipotesi di unire due delle principali banche della, Deutsche Bank e Commerz, perun gigante finanziario. Il progetto è sponsorizzato in particolare dal ministro tedesco delle finanze, il socialdemocratico Otto Scholz.In questo modo si andrebbe auna seconda "" europea. Una simile ...

infoiteconomia : Sulle banche la Germania fa come vuole, ecco come sta fregando i partner dell’euro - gianfrancosan13 : @agorarai @bendellavedova Più Europa vuole che l'Italia faccia la fine della Grecia così la Germania può acquisire… - Investireoggi : Sulle banche la Germania fa come vuole, ecco come sta fregando i partner dell'euro -