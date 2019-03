La favorita per la vittoria della Champions League? Pochettino “vota” Barcellona

Elezioni in Slovacchia - Zuzana aputová favorita per la presidenza - : Ad un anno dall'omicidio del giornalista Jan Kuciak, il 16 marzo si terrà il primo turno delle Elezioni presidenziali. In vantaggio nei sondaggi l'avvocatessa e attivista del partito liberale ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara superfavorita contro Stoccarda - Egonu e compagne per vincere in Germania : Novara è stata molto fortunata in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno pescato lo Stoccarda cioè l’avversario sulla carta più debole e più agevole da affrontare. Le ragazze di Massimo Barbolini scenderanno in campo questa sera (ore 19.00) alla SCHARRArena contro la compagine tedesca che proverà a sfruttare al meglio il calore del proprio pubblico ma che è ...

La vera storia dei gioielli de «La favorita» (e l’indirizzo per comprarli) : Reduce da un pieno di candidature (10 agli Oscar, 12 ai Bafta, 5 ai Golden Globe) e di un tris di statuette per l’attrice protagonista, Olivia Colman (premiata con un Oscar, un Golden Globe e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile) il film di Yorgos Lanthimos La Favorita –se non l’avete ancora fatto– va assolutamente visto, quanto meno per scegliere i prossimi orecchini da acquistare. Sì, è vero, la pellicola è una gara di ...

Volley - si scatena l’asta per Paola Egonu! Conegliano favorita - Monza potrebbe offrire 2 milioni! : Mentre la stagione del Volley femminile comincia ad entrare nel vivo, voci di mercato sempre più insistenti rendono impossibile non cominciare a proiettarsi verso il prossimo campionato. L’oggetto del contendere è il futuro Paola Egonu, autentica fuoriclasse della Nazionale italiana e assoluta protagonista dell’ultima rassegna iridata, nella quale la 20enne nata a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana ha trascinata le ...

Per la prima volta la Juventus affronta un match da sfavorita : Il Napoli di Ancelotti sta meglio della Juve di Allegri e al San Paolo sono avanti gli azzurri. Infatti l’1

Isola dei famosi 2019 - Marina La Rosa in nomination ma per i bookmaker resta favorita : Dopo la lite con Jo Squillo e gli ultimi malumori dei naufraghi, Marina La Rosa, nell'ultima puntata di giovedì scorso è finita in nomination. La regina dell', trema ma non troppo, perchè per i ...

Volley - Champions League 2019 : analisi quarti di finale. Perugia superfavorita con lo Chaumont. Civitanova - serve il colpaccio con la Dinamo : Oggi si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile, l’Italia era presente con Perugia e Civitanova che sono tra le grandi favorite per la conquista del trofeo. L’estrazione in Lussemburgo ha svelato gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta del torneo e ha definito anche quali saranno gli incroci delle semifinali: analizziamo il tabellone e diamo uno sguardo a quali ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : Maren Lundby favorita assoluta per l’individuale - Lara Malsiner a caccia della top10 iridata : Dopo la storica vittoria della Germania nella prima gara a squadre iridata di Salto con gli sci femminile di sempre, il programma dei Mondiali di Seefeld prosegue nella giornata di domani con la competizione individuale. Si preannuncia grande spettacolo sul trampolino HS109 austriaco, con la norvegese Maren Lundby che si presenta con tutti i favori del pronostico forte di uno stato di forma straripante e libera mentalmente dopo aver portato a ...

Secondo Horner è presto per dire che la Ferrari è la favorita : "Se ci fosse un campionato del mondo invernale, la Ferrari vincerebbe ogni anno", ha detto a Marca in Spagna. "Chiaramente sono arrivati "C'è un cambio di regole quest'anno, quindi i tempi dei test ...

Oscar 2019 - Green Book miglior film. Rami Malek e Olivia Colman premiati per Bohemian Rhapsody e La favorita). E Cuaron best director : Oscar politico e black come non mai. Green Book, un buddy movie comico sull’integrazione razziale tra un autista buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano gay negli Usa degli anni sessanta è l’Oscar per il miglior Film 2019. Alfonso Cuaron è il miglior regista per Roma (che vince anche l’Oscar come miglior Film Straniero). Rami Malek/Freddie Mercury è miglior attore per Bohemian Rhapsody e Olivia Colman miglior attrice per La ...

Oscar 2019 - tutto su Olivia Colman candidata per «La favorita» : The Iron Lady (2011)The Lobster (2015)Fleabag (2016)The Night Manager (2016)Assassinio sull'Orient Express (2017)La Favorita (2018)Forse è vero che il ruolo giusto si lascia desiderare, piombando quando meno te lo aspetti. Quello di Olivia Colman, inglese fino al midollo, una carriera più prolifica in televisione che al cinema, arriva a 44 anni. Si tratta della Regina Anna d’Inghilterra, la capricciosa e dispotica protagonista de La ...

Attesa per la notte degli Oscar : dominano le nomination 'Roma' e 'La favorita' : Gli Oscar si avvicinano, gli abiti per il red carpet sono stati scelti e le statuette dorate sono state lucidate: tutto pronto per la domenica più Attesa dell'anno nel mondo del cinema . Potrebbe ...

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio : Soleil è stata favorita per diventare leader : Paolo Brosio e Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 Dopo la sfuriata di mercoledì scorso contro la produzione dell’Isola dei Famosi 2019, ieri sera Paolo Brosio ha nuovamente attaccato il programma nel corso della diretta. Questa volta, però, nessuna arringa dovuta alle pessime condizioni in cui il gruppo è costretto a vivere a Playa Uva, ma una denuncia pacata e netta sulle condizioni di favore di cui ha goduto Soleil Sorge. Durante ...