La fake tax di Salvini è un' arma elettorale | e nel M5s nessuno ci crede davvero

ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2019) Roma. È ora di pranzo e Alfonso Bonafede è raggiante. Matteoha appena ribadito l’urgenza della flat tax e il ministro della Giustizia, a chi gli chiede pareri sui destini del M5s all’interno del governo, risponde con un sorriso serafico: “Ci siamo e ci saremo”, dice, prima di avviarsi verso

C0rtoMaltese : RT @AndreaRoventini: Purtroppo si propone ancora la flat tax ... che e' una fake tax. E la terra piatta? Come gli economisti sanno bene: co… - DiUccel : Roventini 'Purtroppo si propone la flat tax ... che e' una fake tax. E la terra piatta? Come gli economisti sanno b… - opal1968 : RT @AndreaRoventini: Purtroppo si propone ancora la flat tax ... che e' una fake tax. E la terra piatta? Come gli economisti sanno bene: co… -