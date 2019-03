Kim Kardashian omaggia il padre su Instagram

Kim Kardashian si mostra senza trucco e con la psoriasi : Kim Kardashian , icona fashion e star incontrastata del reality Keeping Up With The Kardashians, sta portando avanti una lunga lotta contro la psoriasi . La star della televisione, infatti, sta ...

Cabine armadio da star : Kim Kardashian apre le porte su Instagram : 'I like my money right where I can see it: hanging in my closet ' diceva Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw in Sex and the City , la serie Tv che ha alimentato i sogni di intere ...

Kim Kardashian copia lo stile di Naomi Campbell? : Si dice che l'imitazione sia la più sincera forma di ammirazione. Celebre aforisma di Oscar Wilde che Kim Kardashian pare abbia fatto suo secondo i suoi follower e gli amanti della moda con la memoria ...

Kylie Jenner mostra il suo lato b perfetto e sfida la sorella Kim Kardashian : Impegnata a promuovere la sua linea beauty con una serie di scatti pubblicitari molto eleganti, Kylie Jenner non dimentica di avere anche una vita mondana così, ieri sera, mentre è ancora in crisi con ...

Kim Kardashian contro la pena di morte : Kim Kardashian West continua a prendere molto sul serio il suo impegno come attivista nel mondo del corretto funzionamento del sistema giuridico della California. Solo qualche giorno fa era dilagata ...

Kim Kardashian pagherà per 5 anni l euro affitto a un ex detenuto : Kim Kardashian si è commossa leggendo su Twitter la storia di un detenuto che uscito di prigine non riesce a trovare un alloggio perché nessun proprietario si fida di un ex carcerato. Così, secondo ...

Kim Kardashian pagherà per 5 anni l'affitto a un ex detenuto : Kim Kardashian si è commossa leggendo su Twitter la storia di un detenuto che uscito di prigine non riesce a trovare un alloggio perché nessun proprietario si fida di un ex carcerato. Così, secondo ...

Kim Kardashian pagherà per 5 anni l’affitto a un ex detenuto : Kim Kardashian si è commossa leggendo su Twitter la storia di un detenuto che uscito di prigine non riesce a trovare un alloggio perché nessun proprietario si fida di un ex carcerato. Così, secondo una fonte di TMZ, ha deciso di aiutare personalmente Matthew Charles facendosi garante per lui e pagandogli l"affitto di una casa per cinque anni.Matthew Charles ha scontato 20 dei suoi 35 anni di pena per possesso di droga e armi non registrate ed è ...

Kim Kardashian e Kanye West - in ritardo - restano in piedi al matrimonio : Chance the Rapper e la sua sposa, Kirsten Corley , ieri sono convolati a nozze senza sentirsi in alcun modo obbligati ad aspettare gli invitati d'onore Kim Kardashian e Kanye West , in gran ritardo ...

Jennifer Lopez sfida Kim Kardashiana a colpi di lato b : Famosa per il suo lato b molto prima che Kim Kardashian la copiasse, esasperando questa peculiarità ricorrendo, come in molti sospettano, anche alla chirurgia plastica pur di renderlo così decisamente ...

Kim Kardashian in sexy look leopardato alle sfilate di Parigi : Kim Kardashian a Parigi per la fashion week ha indossato un sexy look leopardato che ha destato molto scalpore. Si tratta di una tuta in tessuto trasparente con stampa animalier che copre ...

Kim Kardashian e Kanye West nella nuova campagna Benetton? Toscani posta la foto - poi la cancella : ' Siamo felici che il mondo abbia capito che l'immagine Benetton e i tanti colori dell'umanità si ispirino alle mie fotografie. Vi ringraziamo e continuiamo così, finché l'integrazione sarà la ...

Kourtney Kardashian - nud0 social per la sorella di Kim - video : 39 anni, 3 figli, 74.2 milioni di follower e un tè senza veli da sorseggiare in bagno, con il portatile in mano, l'asciugamano come turbante e nient'altro addosso.Kourtney Kardashian è tornata a terremotare i social con una nuova immagine di nudo, che ha totalizzato in meno di 24 ore oltre 2 milioni di 'like' e migliaia di commenti, pensata per lanciare un suo nuovo e misterioso progetto imprenditoriale chiamato 'Poosh'.Ex di Scott Disick, ...

Kim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brand : Kim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue ...