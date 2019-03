Juventus | per la stampa inglese Martin Dubravka sarebbe ad un passo dai bianconeri

Genoa-Juventus - Perinetti : “Romero e Kouamè alla Juve? Ecco la verità” : Genoa-Juventus – Il Grifone ha battuto a sorpresa la Juventus, anche grazie ad un gol di Sturaro, acquistato, tra mille polemiche, proprio dai bianconeri: “E’ stata una giornata magica per lui – ammette Giorgio Perinetti, dg del Genoa, a Radio Sportiva – Può dare spessore alla nostra squadra, acquisto che riteniamo molto indovinato”. Ma il direttore generale […] More

Juventus - occhi puntati su de Ligt : è lui il grande obiettivo per la difesa del futuro : Che Matthijs de Ligt , difensore centrale dell' Ajax e della Nazionale olandese , sia un obiettivo della Juventus per la prossima estate non è certo un mistero. L'interesse della Vecchia Signora va ...

Juventus - 15 giocatori sono in nazionale : chi resterà a Torino farà lavoro personalizzato : In questi giorni la maggior parte dei giocatori della Juventus sarà al seguito delle rispettive nazionali e alla Continassa rimarranno davvero in pochissimi. Infatti, saranno ben 15 i giocatori bianconeri che saranno in giro per il mondo. Già ieri, dopo la partita contro il Genoa, molto juventini sono partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive selezioni. Dunque, fino al 26 marzo la Juve non si allenerà e alla Continassa ci saranno solo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo sotto inchiesta per la sua esultanza in Champions : Guai in vista per la Juventus e per Cristiano Ronaldo: l'Uefa, infatti, ha deciso di aprire un'inchiesta nei confronti del fuoriclasse di Funchal per la sua esultanza colorita e volgare durante la ...

Uefa - aperta indagine su gesto Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Atletico Madrid : NYON - L'esultanza con cui Cristiano Ronaldo ha festeggiato la qualificazione della Juve ai quarti di finale di Champions League è finita nel mirino della commissione disciplinare dell'Uefa. Il ...

Juventus - la Uefa apre un'inchiesta su Cristiano Ronaldo per il gesto degli huevos : Il gesto di Cristiano Ronaldo in risposta a Diego Simeone al termine della clamorosa rimonta della Juventus contro l' Atlético Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League rischia di ...

Ronaldo inchiesta UEFA per il gesto durante Juventus-Atletico Madrid : Ronaldo inchiesta UEFA – Potrebbe costare caro a Cristiano Ronaldo il gesto di risposta a Diego Simeone al termine della clamorosa rimonta della Juventus contro l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Partita nella quale Cr7 è stato protagonista assoluto con una tripletta. -> Leggi anche: Highlights Champions League: Juventus-Atletico Madrid […] L'articolo Ronaldo inchiesta UEFA per il ...

Pirlo : 'La Juventus ha tutto per vincere la Champions - potrebbe essere l'anno giusto' : E' stato uno dei giocatori più amati da tutti i tifosi italiani, juventini e non, artefice insieme a un grande gruppo del trionfo nel mondiale di Germania 2006. Si parla di Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus, che con il club bianconero ha vinto moltissimi trofei nazionali. Attualmente è opinionista di Sky e sta studiando per ottenere il patentino da allenatore, qualora gli "venisse voglia di allenare" come ha dichiarato in una ...

Genoa-Juventus - Pjanic non nasconde l’amarezza per la sconfitta : Genoa-Juventus – Al termine del match tra i grifoni e bianconeri, conclusosi con la prima sconfitta in campionato per i campioni d’Italia, è arrivato il commento di Miralem Pjanic. Il centrocampista ha invitato tutti a non cercare scuse, a anzi a riflettere su quanto accaduto. Genoa-Juventus, le parole di Pjanic Il messaggio di Pjanic su […] More

Juventus-Genoa - Bonucci non si lamenta troppo : “avrei firmato per perdere oggi e vincere contro l’Atletico” : Le parole di Leonardo Bonucci dopo la prima sconfitta in campionato della Juventus: le dichiarazioni del difensore bianconero “Sconfitta indolore fino a un certo punto, perché perdere non è mai bello. Però, se doveva capitare, meglio che sia capitato oggi piuttosto che in altre partite”. Così Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky dopo la fine della partita che ha sancito la prima sconfitta in campionato della ...

Serie A - la Juventus perde 2-0 contro il Genoa : in gol anche l'ex Sturaro : Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato la Serie A è tornata in campo anche oggi alle ore 12.30, quando è scesa in campo la capolista indiscussa della Serie A, la Juventus, l'avversario di turno è il Genoa guidato da Prandelli. Il "Grifone" già nel girone di andata era stata una delle pochissime squadre a non soccombere allo strapotere juventino. Mister Allegri alla vigilia aveva annunciato l'assenza di Ronaldo, che è stato fatto riposare in ...

Prima sconfitta in campionato per la Juventus - Allegri ed il suo dolce pensiero per Sturaro : “felice per lui” : Il commento di Massimiliano Allegri dopo la Prima sconfitta della Juventus in campionato: le parole dell’allenatore bianconero “Ha pesato la partita con l’Atletico: nel primo tempo abbiamo rischiato su un paio di occasioni, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Poi è capitato questo gol che ci ha tagliato un po’ le gambe. Menomale che è capitato oggi… Non tutte le partite si possono giocare al ...

Genoa-Juventus 2-0 : senza Ronaldo prima sconfitta per i bianconeri : Dopo l'impresa in Champions arriva la prima sconfitta in campionato per la Juventus contro il Genoa, 2-0,, che aveva già conquistato un punto all'andata allo Stadium. Massimiliano Allegri chiedeva ...

Highlights Genoa-Juventus 2-0 : video - gol e sintesi. Prima sconfitta per la capolista : La Juventus incappa nella Prima sconfitta stagionale in Serie A perdendo a Genova nel lunch match della 28ma giornata della Serie A di calcio contro il Genoa, vittorioso per 2-0. Decisive nella ripresa le reti di Sturaro al 72′ e di Pandev al minuto 81. Di seguito le immagini salienti della gara. Highlights Genoa-Juventus 2-0 IL VANTAGGIO DI STURARO ?????? ???????? : ???? 1 × 0 ??????? .. ????? ????? ????? .. ...