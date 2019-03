Juventus | occhi puntati su de Ligt | è lui il grande obiettivo per la difesa del futuro

Ajax-Juventus Champions League : l’analisi degli avversari - occhio ai difetti! : Ajax-Juventus- Una sfida piuttosto complicata, ma che la Juventus dovrà cercare di affrontare a visto aperto e con la stessa cattiveria e personalità mostrata nel match contro l’Atletico Madrid nei quarti di finale. Una sfida che potrebbe spalancare le porte della semifinale agli uomini di Allegri, pronti a vivere un sogno in maniera totale. I […] More

Champions League - Liverpool e Barcellona ai quarti in scioltezza : Juventus - occhio all’urna di Nyon : Champions League, Liverpool e Barcellona hanno dominato rispettivamente contro Bayern Monaco e Lione, adesso occhio al sorteggio di venerdì Champions League, altre due temibili pretendenti alla vittoria finale hanno passato il turno questa sera. La Juventus avrà rivali davvero di spessore nella lotta alla coppa dalle grandi orecchie, rivali che sarebbe meglio evitare nel sorteggio di venerdì in quel di Nyon. Una di queste è il Liverpool, ...

Pistocchi - messaggio social dopo Juventus-Atletico Madrid : il tweet : Maurizio Pistocchi, spesso molto “critico” con la Juventus, ha commentato la vittoria dei bianconeri sull’Atletico Madrid, con un tweet a caldo. Belle le parole del giornalista ex Mediaset, che ha riconosciuto la superiorità della formazione di Allegri. Il tweet di Pistocchi dopo Juventus-Atletico Madrid “Juventus-AtlMadrid 3:0 Un’ottima Juventus, trascinata dalla tripletta di uno straordinario CR7, […] More

Diretta Live Champions : occhi puntati su Juventus-Atletico Madrid : Notte di Champions da dentro o fuori per la Juventus, la squadra di Allegri si gioca una buona fetta della stagione nella gara di ritorno degli ottavi di finale, contro l'Atletico Madrid. C'è da ...

Mercato Juventus - i bianconeri mettono gli occhi sul calciatore da 100 milioni : Mercato Juventus – bianconeri intenzionati a ringiovanire la rosa ed a puntare sui talenti che il panorama calcistico internazionale sta mettendo in mostra. Mercato Juventus, Paratici ci prova ma la richiesta è di quello monstre Secondo quanto riportato da Rai Sport, la Juventus avrebbe la chiara intenzione di mettere le mani sul talento Saul Niguez. […] More

Le notizie del giorno – La bomba di Pistocchi sulla Juventus e l’incidente una calciatrice bianconera : Le notizie del giorno – “Secondo fonti vicine alla società, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe furibondo con Paratici e Nedved perché telefonano tutti i giorni a Icardi e a Wanda per convincerli ad andare alla Juventus“. E’ questo il clamoroso tweet pubblicato nelle ultime ore dal giornalista Maurizio Pistocchi, in relazione al futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Nelle ultime ore è sembrato aprirsi uno spiraglio per i ...

Calciomercato Juventus - su Dybala gli occhi dell’Inter e di due top club europei (RUMORS) : Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. L’argentino è corteggiato in Italia dall’Inter, che potrebbe mettere sul piatto Icardi, e all’estero da Manchester United e Bayern Monaco, pronte ad offrire cifre altissimi, sopra i 100 milioni, per assicurarsi il talento argentino. Calciomercato Juventus: gli occhi di United e Bayern su Dybala Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, offerte a Torino non ne sono ...

Ranking Uefa - la classifica : occhio alla posizione della Juventus! : Ranking Uefa- L’Uefa ha diramato la classifica del Raking Uefa dei club europei. Poche novità in cima alla classifica, con la Juventus ferma al 5° posto della classifica, preceduta proprio dall’Atletico Madrid, prossimo avversario in Champions League. Al primo posto il Real Madrid, al secondo posto il Bayern Monaco, terzo il Barcellona. Le altre squadre […] More

Stadio Juventus - occhio ai ricavi stagionali : il dato fa riflettere : Stadio Juventus- Ieri la ricerca di Deloitte ha delineato la classifica europea dei ricavi dagli stadi di proprietà nella stagione 2017/2018. I bianconeri sono tredicesimi, ma primi in Italia con un distacco di circa 20 milioni di euro da Milan, Inter e Roma. L’Allianz Stadium ha fatto guadagnare ben 51,2 milioni di euro, rispetto ai […] More

Napoli-Juventus - la moviola di Cesari : "Non è fallo - né simulazione : Irrati costretto a confermare Rocchi" : I casi da moviola di Napoli-Juventus spiegati da Graziano Cesari a Tiki Taka : "Meret non tocca mai la gamba destra di Cristiano Ronaldo, potrebbe sfiorare il calzettone ma è un'ipotesi. Di sicuro non ...

Highlights Napoli-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. Polemiche a non finire - Var protagonista e Rocchi accerchiato : E’ terminata 2-1 al San Paolo la sfida delle sfide, valida per il 26° turno del campionato di calcio di Serie A, tra il Napoli e la Juventus. I bianconeri si sono imposti grazie alle marcature del bosniaco Miralem Pjanic e del tedesco Emre Can che, nel primo tempo, hanno indirizzato la sfida in favore dei bianconeri. Una prima frazione in cui non sono mancate le Polemiche per l’espulsione del portiere partenopeo Meret, intervenuto su ...

Chiellini ed il like galeotto alla lettera sfogo di Icardi : il difensore della Juventus strizza l’occhio a Maurito : Sotto la lettera sfogo di Mauro Icardi spunta il like di Giorgio Chiellini: il difensore della Juventus strizza l’occhio al numero 9 nerazzurro Non si parla d’altro ormai in casa Inter, il caso Icardi infiamma le notizie di testa dei giornali ed i nerazzurri non possono fare altro che gettare acqua sul fuoco per rasserenare l’animo dell’argentino e dei tifosi. Dopo lo sfogo sui social di Maurito, l’opinione ...

Arbitri Serie A 26 giornata - le designazioni : Napoli-Juventus a Rocchi : Arbitri Serie A 26 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nominativi degli Arbitri della Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 26° giornata, prima del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2018-19. Vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche: Consigli fantacalcio […] L'articolo Arbitri Serie A 26 giornata, le designazioni: Napoli-Juventus ...

Serie A : Napoli-Juventus a Rocchi - Mazzoleni il fischietto del derby : L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 26esima giornata di Serie A che si aprirà venerdì sera alla Sardegna Arena con la gara tra Cagliari e Inter che vedrà impegnato Banti. 24 ...