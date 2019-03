Juventus | Cristiano Ronaldo sotto inchiesta per la sua esultanza in Champions

Uefa - aperta indagine su gesto Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Atletico Madrid : NYON - L'esultanza con cui Cristiano Ronaldo ha festeggiato la qualificazione della Juve ai quarti di finale di Champions League è finita nel mirino della commissione disciplinare dell'Uefa. Il ...

Juventus - l'Uefa apre ufficialmente un'inchiesta sul gesto di Cristiano Ronaldo : Poco fa l'Uefa ha annunciato di aver aperto un'inchiesta ufficiale per il gesto di esultanza fatto da Cristiano Ronaldo al termine della gara tra la Juventus e l'Atletico Madrid. Nella giornata di giovedì 21 marzo si saprà quale sarà la sanzione che gli verrà comminata: il dubbio è infatti se sarà multato oppure se verrà squalificato....Continua a leggere

Juventus - la Uefa apre un'inchiesta su Cristiano Ronaldo per il gesto degli huevos : Il gesto di Cristiano Ronaldo in risposta a Diego Simeone al termine della clamorosa rimonta della Juventus contro l' Atlético Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League rischia di ...

Juventus vola in borsa - la Champions è più ricca con Cristiano Ronaldo : Per la Juventus è stata una settimana ricca di grandi emozioni. I bianconeri con la rimonta sull'Atletico hanno staccato il pass per i quarti di finale e la loro avventura in Champions League può proseguire. Oltre alla gioia per aver eliminato la squadra spagnola, la Juve ha avuto benefici anche a livello economico. Infatti, la grande impresa di martedì e la tripletta di Cristiano Ronaldo hanno consentito al titolo in borsa dei bianconeri di ...

Genoa-Juventus - dalle 12.30 La Diretta Allegri senza Cristiano Ronaldo : Se la ricordano ancora bene i tifosi rossoblù l'ultima affermazione casalinga sulla Juventus: fine novembre 2016 con doppietta iniziale di Simeone, autorete di Alex Sandro e gol della bandiera ...

Juventus-Atletico - polemiche in Spagna sul secondo gol di Cristiano Ronaldo : Dopo il grandissimo match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto la Juventus ribaltare il risultato dell'andata contro l'Atletico Madrid grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo, il sorteggio dei quarti ha 'regalato' l'Ajax, la prima partita di disputerà il 10 aprile ad Amsterdam, il ritorno il 16 aprile a Torino. Qualora la Juventus dovesse passare il turno, affronterebbe la vincente fra Tottenham e Manchester ...

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

Bonucci : 'Abbiamo scoperto una nuova Juventus - Cristiano Ronaldo è un alieno' : Per la Juventus, quella di oggi, è stata una mattinata intensa, divisa tra il lavoro in campo e i sorteggi di Champions League che si sono tenuti a Nyon. Alla Continassa, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno iniziato a preparare la gara contro il Genoa, mentre Pavel Nedved era in Svizzera per scoprire l'avversaria europea dei bianconeri. La Juve ai quarti di finale di Champions League se la dovrà vedere con l'Ajax. Subito dopo il ...

Juventus - Nedved : 'Non temiamo la squalifica di Cristiano Ronaldo' : Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, spiega a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che non si aspetta una sanzione della Uefa nei confronti dell'attaccante portoghese per il gesto fatto dopo la vittoria sull'Atletico Madrid, simile a quello fatto ...

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax! Sorride Cristiano Ronaldo : il record di gol è pazzesco : La Juventus pesca l’Ajax nei sorteggi dei quarti di Champions League. Sorride Cristiano Ronaldo: il portoghese ha un record di gol pazzesco contro i ‘Lanceri’-- Urna benevola per la Juventus. I bianconeri hanno pescato l’Ajax come avversaria nei quarti di Champions League: non di certo un avversario da sottovalutare, ma nemmeno al livello degli spauracchi Barcellona e Manchester City. Juventus e Ajax rimandano alla mente le due finali ...

Juventus - media spagnoli : “Cristiano Ronaldo sotto inchiesta”. Ma per l’Uefa “non c’è nessun fascicolo” : Cristiano Ronaldo che indica i suoi attributi in segno di esultanza per la clamorosa vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid in Champions League è diventato l’immagine simbolo di quella partita e all’indomani, ha conquistato le prime pagine dei quotidiani sportivi. Ora però quel gesto potrebbe costare caro a Cr7 perché, secondo i media spagnoli, sarebbe finito sotto inchiesta e rischierebbe una squalifica in vista dei ...

Juventus : gesto Cristiano Ronaldo sotto inchiesta - rischia squalifica in Champions : TORINO - La tripletta di Cristiano Ronaldo che ha eliminato l'Atletico Madrid e lanciato la Juventus ai quarti di finale di Champions, potrebbe essere rovinata da una squalifica per l'esultanza ...

Cambiasso - frecciata alla Juventus di Cristiano Ronaldo - : Esteban Cambiasso , grande ex centrocampista dell'Inter, non considera corretto paragonare la Juventus attuale ai nerazzurri del Triplete del 2010 . In un'intervista a Sky il Cuchu si è così espresso ...

Juventus - Evra pubblica la chat con Cristiano Ronaldo : "Li schiacceremo" : Patrice Evra è un personaggio molto particolare che ama molto i social network. Il francese ha giocato per tre anni con Cristiano Ronaldo al Manchester United con cui ha anche vinto una Champions League nella stagione 2007-2008. Il 37enne ex Monaco ha giocato per due anni e mezzo alla Juventus mettendo insieme 82 presenze e tre reti in tutte le competizioni. Evra, come detto, negli ultimi anni ha dimostrato di avere una vena di sana follia e ...