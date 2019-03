John Turturro | il suo Nome della rosa | «Le paure del Medioevo sono quelle di oggi»

John Turturro : moglie - altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa : John Turturro: moglie, altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa Chi è John Turturro È ufficiale: John Turturro sarà il protagonista della fiction Rai Il nome della rosa. L’attore statunitense dalle origini italiane interpreterà il ruolo di Guglielmo da Baskerville nella trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Umberto Eco. La rete ammiraglia ha puntato su di un cast davvero eccezionale che ha come punta di ...

John Turturro : moglie - altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa : John Turturro: moglie, altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa Chi è John Turturro È ufficiale: John Turturro sarà il protagonista della fiction Rai Il nome della rosa. L’attore statunitense dalle origini italiane interpreterà il ruolo di Guglielmo da Baskerville nella trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Umberto Eco. La rete ammiraglia ha puntato su di un cast davvero eccezionale che ha come punta di ...

John Turturro : moglie - altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa : John Turturro: moglie, altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa Chi è John Turturro È ufficiale: John Turturro sarà il protagonista della fiction Rai Il nome della rosa. L’attore statunitense dalle origini italiane interpreterà il ruolo di Guglielmo da Baskerville nella trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Umberto Eco. La rete ammiraglia ha puntato su di un cast davvero eccezionale che ha come punta di ...

John Turturro : moglie - altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa : John Turturro: moglie, altezza e carriera. Chi è ne Il nome della rosa È ufficiale: John Turturro sarà il protagonista della fiction Rai Il nome della rosa. L’attore statunitense dalle origini italiane interpreterà il ruolo di Guglielmo da Baskerville nella trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Umberto Eco. La rete ammiraglia ha puntato su di un cast davvero eccezionale che ha come punta di diamante proprio Turturro, ...

Gloria - il bel film con Julianne Moore e John Turturro : Riferendosi alla protagonista Julianne Moore disse: "Potere contare sull'interpretazione di una delle migliori attrici al mondo non è solamente un grande onore, è anche una tentazione irresistibile. ...

Il regalo di Fazio a John Turturro - l’omaggio a Il Nome della Rosa : “Guglielmo è lo Sherlock Holmes del Medioevo” (video) : Accolto con una standing ovation dal pubblico, John Turturro è stato uno dei grandi ospiti del programma Che Tempo Che Fa. L'attore americano è il protagonista de Il Nome della Rosa, serie evento che andrà in onda per quattro puntate su Rai1 a partire dal 4 marzo. La trasposizione televisiva del best seller di Umberto Eco è una delle produzioni più attese di questa stagione televisiva. John Turturro ha spiegato in che modo è entrato nei ...

John Turturro è Guglielmo da Baskerville/ Come Eco - un maestro - Il nome della rosa - : John Turturro è Guglielmo da Baskerville in 'Il nome della rosa'. L'attore protagonista della serie tv ispirata al romanzo di Umberto Eco

Che tempo che fa - John Turturro è Guglielmo ne "Il nome della rosa" : "E' un uomo di fede con la forza della conoscenza" : John Turturro è stato ospite di "Che tempo che fa" nella puntata di domenica 3 marzo 2019, in occasione dell'inizio di "Il nome della rosa", in onda da domani, alle 21,10, su Rai Uno."Un capolavoro" assicura Fazio che ha già visto la fiction in 4 puntate. prosegui la letturaChe tempo che fa, John Turturro è Guglielmo ne "Il nome della rosa": "E' un uomo di fede con la forza della conoscenza" pubblicato su TVBlog.it 03 marzo 2019 23:04.

Cast e personaggi de Il Nome della Rosa su Rai1 - il romanzo di Eco è una serie tv con John Turturro erede di Sean Connery : Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo con Cast e personaggi de Il Nome della Rosa. Quattro appuntamenti in prima tv assoluta che riporterà il pubblico all'interno di un’indagine tra le cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. Il Nome della Rosa è una coproduzione dal respiro internazionale com'è internazionale anche ...

Che tempo che fa 3 marzo 2019 : ospite John Turturro per Il nome della Rosa - intervista a Macron : Sul tavolo del faccia a faccia i temi della politica internazionale che vede da diverso tempo l'Italia e la Francia in contrasto su diversi temi, dall'economia all'emigrazione senza dimenticare la ...

John Turturro : età - altezza - peso - figli e moglie : Newyorkese al cento per cento, attore, regista e sceneggiatore, John Turturro ha origini italiane. Il padre è infatti immigrato dall’Italia per lavorare nell’edilizia e ha messo radici nella Grande Mela, dove ha conosciuto la moglie, una cantante jazz che lavorava nei club di New York. Crescendo, John sviluppa una duplice passione per il basket e per la boxe, tanto che il suo desiderio era quello di diventare un atleta professionista. ...

John Turturro de Il Nome della Rosa e la simbiosi con Umberto Eco : “A volte non sapevo dove fossi” (video) : Filosofo, frate francescano, professore di semiotica: così John Turturro descrive Guglielmo da Baskerville, protagonista assoluto de Il Nome della Rosa. La serie evento, presentata in sede Rai, è l'adattamento televisivo del romanzo di Umberto Eco nonché una delle produzioni più attese di questa stagione. In una lunga intervista, l'attore americano John Turturro ha parlato del suo approccio con il personaggio e con l'universo creato dallo ...

John Turturro protagonista della minisere 'Il nome della rosa' : 'Così mi sono avvicinato alla sensibilità di Eco' : Una nuova versione, per il piccolo schermo, del best seller di Umberto Eco Il nome della rosa vede come protagonista John Turturro. Questa mini-serie firmata da Giacomo Battiato, nelle sue 7 ore di ...

John Turturro sul Nome della Rosa : "Ho studiato il libro a fondo e ho preferito evitare il film" : John Turturro ha sposato il progetto de Il Nome della Rosa da protagonista, da co-sceneggiatore e da co-produttore esecutivo. Sembra più Sherlock Holmes, a cui Eco dedicò il cogNome Baskerville, che ...