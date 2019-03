Ivana Icardi al Gf Nip?

Anticipazioni Grande Fratello 16 : Fariba Tehrani - Kikò Nalli - Alberico Lemme e Ivana Icardi nel cast? : Le Anticipazioni e indiscrezioni sul cast dei concorrenti del Grande Fratello 16 iniziano a fioccare sul web e sulle riviste di cronaca rosa. Al timone del reality show di Canale 5 ci sarà sempre la conduttrice tv Barbara D'Urso, che cercherà di evitare episodi di razzismo, bullismo e intolleranza che si sono purtroppo ...

Caso Inter - Ivana Icardi rincara la dose : “Mauro attento o Wanda ti rovinerà” : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, con il calciatore argentino ormai è rottura definitiva. Parole pesanti da parte di Ivana Icardi, sorella più piccola dell’attaccante, ecco le dichiarazioni a ‘La Gazzetta del Sud’: “Quando conobbe Wanda – racconta Ivana – in tanti mi dicevano che lei lo avrebbe allontanato da tutti. Ma io non ci credevo, difendevo lei e ...

Ivana Icardi contro Wanda Nara : "Rivoglio mio fratello" : Ospite della Barbara D'Urso, la sorella di Mauro Icardi scrive un nuovo capitolo della telenovela che vede protagonista il trio Wanda-Mauro-Ivana. Durissime le accuse che rivolge a Wanda Nara : '...

Ivana Icardi se la prende con Wanda : "Per lei Mauro è un bancomat" : Vuole dimostrare al mondo che siamo una famiglia felice. E quando ho detto che non eravamo una famiglia sono andati a trovare mio padre e con la figlia di mio padre che non l'avevano mai vista ed ...

Ivana Icardi : "Mauro è cieco - non vede la realtà" : Se è vero che tutti i nodi vengono al pettine, quello che si sta trovando davanti Wanda Nara non è veramente un nodo da poco. Continua infatti la telenovela tra lei e la sorella di Icardi Ivana . ...

Ivana e Guido Icardi contro Wanda Nara : “Usa Mauro come un bancomat” : La sorella e il fratello di Icardi a Domenica Live attaccano Wanda Nara Ivana Icardi, sorella del più famoso Mauro, è tornata all’attacco. Ospite di Domenica Live l’argentina si è scagliata contro la cognata Wanda Nara, con la quale non ha più rapporti da tempo. “Se Mauro mi ha attaccato sui social, è perché dietro […] L'articolo Ivana e Guido Icardi contro Wanda Nara: “Usa Mauro come un bancomat” proviene da ...

Ivana Icardi : ‘Per Wanda Nara mio fratello Mauro è solo un bancomat’ : Mauro Icardi, attaccante ed ex capitano dell’Inter, è ancora al centro di accese polemiche. Il giocatore è fermo ormai da settimane, ufficialmente per un problema al ginocchio anche se di fatto gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno smentito che il problema si sia aggravato dall'inizio della stagione. Sono in tanti a pensare che quella dell'attaccante sia una scelta, legata al provvedimento del club che gli ha tolto la fascia di ...

Ivana Icardi - la sorella di Mauro attacca Wanda Nara : «Piange solo per fare lo show» : Ivana, sorella del calciatore Mauro Icardi torna a parlare a Domenica Live del difficile rapporto con il fratello e con la moglie Wanda Nara. «Io amo mio fratello, lui non lo capisce....

Inter - Ivana Icardi attacca ancora Wanda : 'Non più Capitano? Se solo avesse una persona seria alle spalle...' : È il caso di Ivana Icardi , sorella di Maurito, che ormai da diverso tempo non perde occasione per attaccare pubblicamente e sui social Wanda Nara: 'Cronaca di una morte annunciata. Povero mio ...

Wanda Nara risponde a Ivana Icardi : "Giudicare le persone definisce chi sei" : In questi giorni Ivana Icardi, sorella di Mauro capitano dell'Inter, sta attaccando pesantemente la cognata Wanda Nara. Il rapporto tra le due non sono per niente buoni e pare nemmeno si frequentino. La sorella del bomber nerazzurro ha attaccato Wanda e in più di una ripresa: "Mamma mia... Lì dovremmo essere seduti i miei fratelli e i miei genitori per sapere perché è stato permesso di mangiare la testa da una persona di questo genere a un bravo ...