Italia U21 | il ct Di Biagio e il ‘no’ di Luiz Felipe | “decisione da rispettare | ma non ha

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il commissario tecnico degli azzurrini ha fatto luce sul caso, giocatore che ha scelto di attendere la convocazione del Brasile declinando la convocazione dell’“La decisione di? Ne ho preso atto, ci ha sorpreso ma siamo rispettosi di quello che ci ha detto il giocatore“. Così il tecnico della Nazionale Under 21, Gigi Di, commenta la decisione del giocatore italo-brasiliano della Lazio di non partecipare al raduno degli azzurrini a Roma per questioni legate alla doppia nazionalità e alla sua volontà di conquistare un posto nella nazionale ‘verdeoro’.“E’ una decisione da“, dice Diin conferenza stampa nel primo giorno di raduno della Under 21 in vista delle due amichevoli contro Austria e Croazia. “Non ha rifiutato la convocazione – puntualizza Di-, si è ...

weareyourope : -90 giorni a #U21EURO: 90, come l'anno dell'ultimo modiale in Italia. La nostra #nazionale venne trainata fino alle… - andreariscassi : Intervistando Di Biagio per Diretta Azzurra di raisport #u21 #italia verso #euro2019 @ Rome, Italy - k226xq : Bene gli Dovresti ritirare il passaporto allora italia-u21-luiz-felipe-dice-no-lascia-ritiro-italia-sceglie-brasile -