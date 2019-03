‘Italia | come stai?’ | il bilancio della stagione dello sci alpino Paris e Goggia

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) La lungascisi è conclusa ieri. Dominiksi è consacratoautentico e puro fuoriclasse, collezionando successi a raffica e, soprattutto, il titolo iridato di SuperG, nonché la Coppa del Mondo nella medesima specialità. Anche Sofia, pur in un’annata a mezzo servizio condizionata da un grave infortunio, non ha fatto mancare il suo contributo, confermandosi una fuoriclasse indiscussa. I trionfi delle stelle,accadeva anche in passato, tendono a camuffare diverse lacune palesi. E’ indubbio che qualche giovane si sia affacciato alla grande ribalta internazionale con valide ambizioni: occorrerà investire e lavorare nel modo giusto per poter raccogliere dei frutti succulenti nei prossimi anni.VELOCITA’ MASCHILE: Dominikè il nuovo fenomeno mondialevelocità. Sette vittorie in Coppa del Mondo, la sfera di cristallo e ...

matteorenzi : Oggi Nicola Zingaretti inizia il suo lavoro come Segretario Nazionale del Pd. Un abbraccio a lui e a tutta la squad… - luigidimaio : Oggi si celebra l’anniversario dell'Unità d'Italia, con la nascita dello Stato italiano. Mai occasione è stata migl… - NicolaMorra63 : In queste righe trovate una verità enorme: stampa e giornalismo sono fondamentali in un paese libero perché consape… -