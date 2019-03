Italia-Cina | Vinitaly guida il sistema per la promozione del vino

Cina : Vinitaly guida il sistema - Italia per la promozione del vino : Verona, 18 mar. (AdnKronos) - C’è un’Italia del vino che fa realmente sistema. Ed è in Cina, dove è iniziata ieri la sesta edizione di Vinitaly China Chengdu. Ad organizzarla, Veronafiere con il supporto del Consolato Italiano di Chongqing e dell’Agenzia Ice di Pechino, in occasione dell’Internation

Accordo nuova Via Seta - ma Cina vieta mele pere e uva Italiane : Roma, 18 mar., askanews, - mele, pere e uva da tavola Made in Italy sono vietate in Cina che non ne permette l'ingresso a causa delle barriere commerciali ancora presenti per le produzioni nazionali. ...

Perché la Cina vieta mele e pere Italiane - ma noi mangiamo quelle cinesi : Manca poco alla firma dell'accordo sulla "Nuova Via della Seta" tra Cina e Italia. E mentre infiamma il dibattito politico...

Cina : Xi Jinping in Italia dal 21 marzo : ANSA, - PECHINO, 18 MAR - Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegnato in una visita di Stato in Europa dal 21 al 26 marzo prossimi che toccherà Italia, Principato di Monaco e Francia. Lo ...

Xi Jinping in Italia dal 21 marzo - la Cina ufficializza la visita - : Il presidente della Repubblica cinese resterà in Europa fino al 26 marzo: andrà anche nel Principato di Monaco dove incontrerà Alberto II e in Francia. Attesa la firma del bilaterale con Conte per la ...

I numeri degli scambi tra Italia e Cina : Un rapporto in 'solida crescita', a cui dare 'nuovo impulso' attraverso un aumento della fiducia politica reciproca e della cooperazione pragmatica. Pechino vede così il rapporto tra Italia a e Cina ...

PATTO Italia-CINA/ La manovra sospetta di Pechino sugli accordi commerciali : Occorre studiare con attenzione il contenuto dell'accordo che Italia e Cina si apprestano a siglare. Pechino sembra avere scopi poco nobili

SPY FINANZA/ Bce - Cina - Btp : le prove di un'Italia alla canna del gas : Sembra che la situazione del debito dell'Italia sia talmente disperata da aver per forza bisogno di un aiuto da parte della Cina

Il MoU Francia Cina e cosa dovrebbe contenere quello Italiano : ... Collaborazione al FMI; protocollo di Parigi; scambi informativi antiterrorismo; cooperazione politiche ambientali; cooperazione nel terzo mondo con fondo di interventi comuni; cooperazione settore ...

L'Ue contro l'accordo Italia-Cina Ma Parigi e Berlino fanno già affari : L'Europa insorge sulla possibile adesione dell'Italia alla Belt and Road, ma la Via della Seta arriva di fatto già in Germania. Ricchissimi accordi con la Cina anche per Uk e Francia Segui su affaritaliani.it

Mondiali basket - il sorteggio Cina 2019 : Italia con Serbia - Angola e Filippine : Parte la corsa dell' Italbasket ai Mondiali di Cina , 31 agosto-15 settembre, grande esclusiva su Sky Sport ,. Il sorteggio di Shenzhen ha infatti decretato le avversarie del girone di qualificazione: gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo D insieme a Serbia, Filippine e Angola . Urna piuttosto ...

Pato - è finita l’avventura in Cina : possibile ritorno in Italia? : Dopo due anni è finita l’avventura in Cina di Alexandre Pato. L’attaccante brasiliano ha rescisso il contratto che lo legava al Tianjin Tianhai. Addio che sembrava nell’aria nell’ultimo periodo ma che adesso è diventato ufficiale. L’ex Milan ora è libero, facile quindi che inizino a scatenarsi le idee su possibili future destinazioni. Il Brasile potrebbe essere una di queste, ma non è da escludere totalmente ...