Isola dei Famosi 2019 | Soleil e Sarah mangiano il cocco di nascosto?

Stefano Bettarini perde le staffe a l’Isola dei famosi : lo scontro con Kaspar Capparoni : Isola dei famosi, Stefano Bettarini litiga con Kaspar Capproni: l’idillio è finito? Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sono sempre riusciti a fare squadra a l’Isola dei famosi. Entrambi i naufraghi sono molto competitivi e, nonostante la carenza di cibo e forze, si sono sempre dati da fare in Honduras. Oggi però, come è stato mostrato […] L'articolo Stefano Bettarini perde le staffe a l’Isola dei famosi: lo scontro con ...

Soleil Sorge piange per Jeremias a l’Isola dei famosi : la dedica inaspettata : Isola dei famosi, Soleil sente la mancanza di Jeremias: la Sorge scoppia in lacrime Soleil Sorge, che a l’Isola dei famosi ha sempre dimostrato di essere di carattere forte e risoluto, ha avuto un momento di cedimento oggi. La naufraga, all’ennesima lite con gli altri naufraghi, si è confrontata con Sarah Altobello, confessando di essere […] L'articolo Soleil Sorge piange per Jeremias a l’Isola dei famosi: la dedica ...

Le 5 promesse mancate de l'Isola dei famosi : Polene - Pirati e il Cocco D'oro : L'edizione di quest'anno dell'Isola dei famosi è stata tra le più fallimentari di sempre. Tutti i telespettatori ricorderanno sicuramente quanto preannunciato da Alessia Marcuzzi a inizio reality. La conduttrice, infatti, disse che questa sarebbe stata un'edizione colma di novità: tra Polene,m Pirati e tanto altro. Le cose, però, sono andate diversamente. Pertanto, ecco elencate le 5 promesse mancate di questa edizione.

Anticipazioni Isola dei Famosi - Soleil ladra? Il dubbio dei naufraghi : Soleil Sorge ha rubato a L’Isola dei Famosi? Il triste gesto contro i naufraghi Questa sera, lunedì 18 marzo, Soleil Sorge dovrà scontrarsi con Aaron Nielsen per la conquista del titolo di leader della settimana. Un brutto gesto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scombussolato gli equilibri del gruppo: Soleil Sorge ha rubato un cocco. Marina La Rosa è stata la prima a vedere Soleil passare con una maglietta in mano ...

L’Isola dei Famosi 2019 ospita le donne di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni : anticipazioni 18 marzo : Dieci naufraghi ancora in gioco e una finalissima ormai alle porte, Alessia Marcuzzi e L'Isola dei Famosi 2019 provano a spazzare via tutto quello che è successo nelle scorse settimane stendendo un velo pietoso sulla questione Riccardo Fogli e tradimento per puntare al divertimento con una sfida tutta al maschile. Le sorprese non mancheranno in questa decima puntata dell'Isola dei Famosi 2019 in onda dalle 21.30 circa su Canale 5 proprio oggi, ...

Isola dei Famosi 2019 - decima puntata del 18 marzo 2019 : anticipazioni : L'Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia(società di Banijay Group), è giunto al decimo appuntamento. A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. Come sempre in collegamento dall'Honduras ci sarà Alvin. Importante televoto quello di questa settimana: uno tra Luca Vismara e Paolo ...

Isola dei famosi 2019 - diretta decima puntata : brutto gesto di Soleil - naufraghi in rivolta : Soleil Sorgè è tra i naufraghi più discussi di questa edizione dell' I . L'ex Uomini e Donne non fa nulla per risultar simpatica e questa sera durante la diretta della decimpa puntata che seguiremo ...

Isola dei Famosi 2019 - decima puntata in diretta : chi sarà eliminato? : Luca Vismara vs Paolo Brosio - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 arriva alla decima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni decima puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alessia Marcuzzi conduce la decima ...

Isola dei famosi 2019 : Bettarini e Capparoni perdono il coltello - la prima pesca di Paolo Brosio : Paolo Brosio, dopo 40 giorni in Honduras, cattura, per la prima volta, un pesce. I suoi compagni di spedizione sono Marco Maddaloni e Aaron Nielsen. Il giornalista, colto da un momento di euforia,denuda il figlio della Nielsen battendogli le chiappe con le mani.prosegui la letturaIsola dei famosi 2019: Bettarini e Capparoni perdono il coltello, la prima pesca di Paolo Brosio pubblicato su Gossipblog.it 18 marzo 2019 16:34.

Isola dei Famosi - la rivelazione di Fabrizio Corona : “Jo Squillo ha rischiato di morire per un errore della produzione” : “Jo Squillo ha rischiato di morire all’Isola dei Famosi“. È quanto scrive Fabrizio Corona sul suo Corona Magazine, spiegando che dietro all’infortunio alla caviglia che l’ha costretta a ritirarsi dal reality e che ancora oggi la fa camminare con l’aiuto delle stampelle ci sarebbe “un disastroso errore della produzione”. “Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

L’Isola dei Famosi stasera : Alessia Marcuzzi svela un’anticipazione : Alessia Marcuzzi svela anticipazioni de L’Isola dei Famosi di stasera Cosa accadrà questa sera durante la decima puntata de L’Isola dei Famosi? La carne al fuoco sembra essere davvero poca, non si segnalano chissà quali interessanti dinamiche tra i naufraghi. Si parlerà, probabilmente, di Brosio che è riuscito a pescare il suo primo pesce dopo ben 50 giorni di reality show, ma anche degli scontri che ha avuto negli ultimi giorni con ...