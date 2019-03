Isola dei famosi 2019 | diretta decima puntata | Sfida d' amore tra Stefano Bettarini e

Isola dei Famosi - Alvin : “Brosio e Vismara si sono picconati” : Alvin all’Isola dei Famosi svela una lite tra Paolo Brosio e Luca Vismara sono volati stracci durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 18 marzo tra Luca Vismara e Paolo Brosio. I due che si erano fatto i ‘complimenti’ in diretta con Alessia Marcuzzi, hanno discusso animatamente una volta tolto e non se le sono mandate a dire. A rivelare l’accaduto è stato Alvin richiamando l’attenzione della ...

Soleil Sorge/ Video - Luca Vismara accusa : 'nasconde il cocco' - Isola dei Famosi 2019 - : Soleil Sorge potrebbe diventare ancora una volta la leader della settimana a L'Isola dei Famosi 2019, ci riuscirà? La sfida è contro Aaron Nielsen

PAOLO BROSIO ELIMINATO?/ Video - litiga con tutti i naufraghi - Isola dei Famosi 2019 - : Dopo la nomination ha litigato un po' con tutti, ma al centro degli attacchi di PAOLO BROSIO c'è soprattutto Luca Vismara, Video, Isola dei Famosi 2019,

Isola dei Famosi - il dramma del coltello : rissa furibonda tra Capparoni e Bettarini - finisce in disgrazia : Volano stracci all'Isola dei Famosi tra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. I due, che hanno sempre fatto squadra e che parevano molto legati, hanno rotto il loro idillio. Kaspar infatti si è innervosito per aver perso il fidatissimo coltello, utile per andare a pesca e per trattare il cibo, dunqu

Isola dei FAMOSI 2019/ Diretta e eliminati : Soleil sente la mancanza di Jeremias : ISOLA dei FAMOSI 2019, Diretta ed eliminati decima puntata, 18 marzo: chi sarà eliminato tra Luca Vismara e Paolo Brosio? Soleil Sorge ancora leader?

Isola dei Famosi - tutti contro tutti a poche ore dalla diretta : Gli animi sono caldi all' Isola dei Famosi a poche ore dalla diretta, dove si decreterà un altro naufrago eliminato tra Luca Vismara e Paolo Brosio. Su Playa Uva i gruppi sembrano essere ormai ...

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio ’sculaccia’ Aaron Nielsen : Paolo Brosio 'sculaccia' Aaron Nielsen - Isola dei Famosi 14 “Esultanza particolare” per Paolo Brosio all’Isola dei Famosi 2019. Nel corso del 51esimo giorno di permanenza su Playa Uva, il giornalista di Asti ha tentato nuovamente di pescare in compagnia di Marco Maddaloni ed Aaron Nielsen e si è lasciato sopraffare dalla gioia quando è finalmente riuscito nel suo intento. Appena ha pescato un piccolo pesce, Paolo ha ...

Isola dei famosi - "vergogna di Sarah Altobello" : l'ultimo scandalo - notate nulla di strano nella foto? : scandalo all'Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi? Il sospetto è fondato: Sarah Altobello e Soleil Sorge, infatti, potrebbero mangiare cocco alle spalle dei loro compagni. Il dubbio lo cova Luca Vismara, che ne parla con Marina La Rosa e Marco Maddaloni. Durante una delle tante giornate trascorse su

Isola dei Famosi : Bettarini e Capparoni al veleno contro Soleil Sorgè : A poche ore da una nuova puntata de L’Isola dei Famosi i due naufraghi de L’Isola che non c’è sono tornati a puntare il dito contro Soleil Sorgè. Stefano Bettarini in settimana aveva criticato il comportamento di Riccardo Fogli. Stando alle parole dell’ex calciatore, il cantante dei Pooh ogni giorno si schiererebbe con un concorrente per riuscire a sopravvivere più tempo sull’Isola. L’amicizia con Soleil, infatti, ha portato Fogli per la ...

L’Isola dei Famosi 2019 - decima puntata tra nomination e sorprese per i naufraghi : Lunedì 18 marzo la decima puntata de L’Isola dei Famosi 2019 promette sorprese, a partire dal risultato della nomination tra Paolo Brosio e Luca Vismara

Isola dei Famosi : Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni ai Ferri Corti! : C’è aria di crisi tra i due maschi alfa dell’Isola Dei Famosi. Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni pare non riescano più a sopportarsi. Ecco cosa è appena successo tra i due naufraghi! Gli spettatori dell’Isola Dei Famosi si stanno gustando due veri naufraghi, che in questi giorni stanno affrontando le mille difficoltà in solitaria. Stiamo parlando di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, che attualmente vivono ...

Diretta Isola dei Famosi : tra Vismara e Brosio l'eliminato : Decimo appuntamento in prime time con L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, con la collaborazione di Alvin, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Anche quella di stasera sarà una serata piena di novità, prima di tutto scopriremo chi tra Luca Vismara e Paolo Brosio dovrà lasciare l’Isola e confrontarsi al televoto con i sospesi Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni (sempre se l’eliminato esprimerà la volontà di rimanere in ...