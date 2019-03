Isola dei famosi 2019 | Bettarini e Capparoni perdono il coltello | la prima pesca di Paolo

Isola dei Famosi - la rivelazione di Fabrizio Corona : “Jo Squillo ha rischiato di morire per un errore della produzione” : “Jo Squillo ha rischiato di morire all’Isola dei Famosi“. È quanto scrive Fabrizio Corona sul suo Corona Magazine, spiegando che dietro all’infortunio alla caviglia che l’ha costretta a ritirarsi dal reality e che ancora oggi la fa camminare con l’aiuto delle stampelle ci sarebbe “un disastroso errore della produzione”. “Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

L’Isola dei Famosi stasera : Alessia Marcuzzi svela un’anticipazione : Alessia Marcuzzi svela anticipazioni de L’Isola dei Famosi di stasera Cosa accadrà questa sera durante la decima puntata de L’Isola dei Famosi? La carne al fuoco sembra essere davvero poca, non si segnalano chissà quali interessanti dinamiche tra i naufraghi. Si parlerà, probabilmente, di Brosio che è riuscito a pescare il suo primo pesce dopo ben 50 giorni di reality show, ma anche degli scontri che ha avuto negli ultimi giorni con ...

Isola dei famosi - anticipazioni decima puntata : Luca Vismara e Paolo Brosio in nomination. Sfida con sorpresa per due naufraghi : Questa sera in prima serata su canale 5, la decima puntata dell' che seguiremo come sempre in diretta su . In nomination ci sono Luca Vismara e Paolo Brosio e per due nafraghi arriva una Sfida con ...

Isola dei Famosi - Fabrizio Corona : 'Jo Squillo ha rischiato di morire dopo un errore della produzione' : 'Jo Squillo ha rischiato di morire', è quanto si legge sul magazine di Fabrizio Corona. Tutto è successo poco prima che abbandonasse il reality che ancora oggi la costringe a muoversi con le stampelle.

Isola dei Famosi - Stefano e Kaspar in sfida per guadagnarsi la sorpresa più ambita : Nel decimo appuntamento con il reality si saprà chi tra Luca e Paolo dovrà abbandonare il gioco, mentre una sorpresa in...

Isola dei Famosi - la soffiata di Eva Henger : "L'avevo detto io. Con Corona...". Marcuzzi massacrata : cosa sa : Non c'è pace per Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2019 si è guadagnata l'astio di molti per non aver preso le difese di Riccardo Fogli dopo esser stato umiliato da Fabrizio Corona. Già la sera del confonto l'ex naufraga Eva Henger aveva attaccato la conduttrice e il reality con

Isola dei Famosi - spoiler puntata del 18 marzo : Brosio potrebbe essere l'eliminato : Oggi, 18 marzo, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, accompagnata dalle due opinioniste in studio Alba Parietti e Alda D'Eusanio. In diretta tv scopriremo chi tra Paolo Brosio e Luca Vismara sarà il naufrago eliminato e che avrà la possibilità di rimettersi in gioco sull'Isola che non c'è, scontrandosi con i due naufraghi 'sospesi' Bettarini e Capparoni. ...

Karina Cascella - 'mi vedrei bene a commentare il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi' : Karina Cascella è un volto noto della televisione italiana, letteralmente 'inventata' da Maria De Filippi. Prima a Vero Amore e a seguire a Uomini e Donne nei panni di opinionista, senza dimenticare i lunghi salotti pomeridiani di Barbara D'Urso.Mamma di Ginevra, figlia avuta nove anni or sono con l'ex tronista Salvatore Angelucci, la 39enne Cascella si è raccontata sulle pagine di Nuovo Tv, ringraziando in primis Maria per averla scoperta e ...

Isola dei Famosi - la rivelazione di Jeremias : "Riccardo piange di nascosto" : Le forti dichiarazioni di Fabrizio Corona su Riccardo Fogli e in particolare sul presunto tradimento di Karin Trentini hanno mandato in crisi l'ex cantante dei Pooh. Nonostante la sua compostezza, ...

Anticipazioni Isola dei famosi - oggi : prova uomo vitruviano - sfida tra Stefano e Kaspar : Andrà in onda oggi 18 marzo su Canale 5 la decima puntata dell'Isola dei famosi. Dopo le polemiche della scorsa settimana, ampiamente caratterizzate dal caso Corona-Fogli, gli ultimi giorni non hanno riservato particolari 'sorprese negative' per il format Mediaset, concentrato soprattutto sulle vicende dei naufraghi presenti in Honduras. Sono in otto coloro che stanno proseguendo il loro percorso televisivo, anche se questa sera dovranno fare i ...

Isola dei FAMOSI 2019/ Diretta ed eliminati : chi tornerà a casa tra Luca e Paolo? : ISOLA dei FAMOSI 2019, Diretta ed eliminati decima puntata, 18 marzo: chi sarà eliminato tra Luca Vismara e Paolo Brosio? Soleil Sorge ancora leader?

Isola dei famosi 2019 : cast - concorrenti ufficiali e conduttrice. Chi è l’inviato : Isola dei famosi 2019: cast, concorrenti ufficiali e conduttrice. Chi è l’inviato cast concorrenti ufficiali 2019 e inviato Aggiornamento 7 gennaio 2019: Ecco i concorrenti ufficiali e cast Presentatrice: Alessia MarcuzziOpinionisti: Alda D’Eusanio, Alba PariettiInviato: Alvin –Riccardo Fogli–Paolo Brosio–Douglas Meyer Nielsen–Grecia Colmenares–Kaspar Capparoni–Luca Vismara–Marco ...