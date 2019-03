Irene Cara | da «Fame» a «Flashdance» | «What a feeling»!

gqitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019) Trentacinque anni fa esplose una voce, quella di, che per qualche tempo, diciamo tra la febbre da Saranno famosi (che colpisce ancora oggi, con i weekend dedicati alle sfide di Amici) e quella per la Jennifer Beals di, ha accompagnato ogni canzone che ci faceva sentire i re del mondo, a braccia spalancate anche senza bisogno dei ponti della prima classe del Titanic. La prima,, tratta dal film che fece poi da traino alla serie tv, in cui la cantante interpretava la prima Coco, l portò in nomination ai Golden Globe con la stessa eccitazione che ha accompagnato nel 2019 Shallow. Uscivi dal cinema e la cantavi, accendevi la radio e la trovavi subito su più stazioni, se ne parlava, si fischiettava... "Remember my name" era il nuovo "Ma dici a me?", ma senza rabbia. Con la parabola diche oggi è divenuta realtà, considerato il successo ...

