Inter | Wanda Nara | Ero sicura della vittoria Siamo vicini alla pace

‘Caso Icardi’ – Wanda Nara fa sognare i tifosi nerazzurri : le parole della moglie di Maurito dopo il derby Milan-Inter : Wanda Nara, la vittoria dell’Inter nel derby della Madonnina e la pace vicina con la società nerazzurra: le nuove dichiarazioni della moglie-agente di Icardi a Tiki Taka “Tutti parlavano della crisi nerazzurra ma io ero sicura che l’Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto“. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, a Tiki Taka. E sull’affare legato all’attaccante argentino. Wanda Nara ...

Milan-Inter - Wanda Nara a Tiki Taka : “mi aspettavo questa reazione” : Successo per l’Inter nella gara di campionato contro il Milan, ottima prestazione dal punto di vista dell’intensità per la squadra di Spalletti. Wanda Nara commenta così il successo dei nerazzurri durante la trasmissione Tiki Taka: “sì mi aspettavamo questa reazione, avevo pronosticato ‘il derby sarà nostro’. Un derby è sempre una partita a parte, speravo in un risultato come questo”. Bobo Vieri su ...

Inter - caso Icardi - Wanda Nara torna alla carica : 'Non smetterò di dire ciò che penso' : Wanda Nara è tornata alla carica per parlare del suo ruolo in casa Inter e di quello del suo compagno di vita Mauro Icardi. In occasione del Premio Socrate a Milano, la procuratrice ha commentato la sua posizione verso la squadra nerazzurra e, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: "Non smetterò di dire ciò che penso". Wanda sa bene che per una donna il mondo del calcio è un mondo molto difficile e complesso, tuttavia non è affatto disposta ...

Un mese di Inter senza Icardi. A Wanda Nara il premio Socrate : «Parlerò sempre» : Un mese senza Mauro Icardi. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport: il 13 febbraio l’Inter gli tolse la fascia. Da allora, Maurito non si è nemmeno più allenato con i compagni. Ieri – ricorda la Gazzetta – Wanda Nara “e` stata premiata a Milano con il Socrate 2019, kermesse inventata e organizzata da Cesare Lanza, giornalista e autore che ama «andare controcorrente»”. Wanda e` stata scelta perche´ il «Socrate» ha a cuore la ...

Wanda Nara-Inter - nuovo atto della querelle : “continuerò sempre a dire ciò che penso” : Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato delle difficoltà affrontate da una donna nel mondo del calcio “Continuerò ad esprimere le mie idee, dicendo sempre quello che penso“. Lo ha detto Wanda Nara, moglie e agente del campione dell’Inter Mauro Icardi, ricevendo il Premio Socrate nel corso di una cerimonia in corso a Milano. “Il mondo del calcio -spiega- è molto difficile per una donna, ma io ...

Inter - Icardi sarebbe pronto all'addio : Mauro e Wanda vorrebbero rimanere in Italia : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino continua a lavorare a parte e, dunque, sarà sicuramente indisponibile per la gara di domani contro l’Eintracht Francoforte, in programma alle ore 21 allo stadio Meazza. Il giocatore, però, non dovrebbe recuperare neanche per il derby di Milano contro il Milan, in programma domenica alle 20:30. Una situazione di stallo che ha fatto passare in secondo piano ...

Icardi-Inter - la svolta : Wanda Nara rivela : “Questa la sua decisione” : ICARDI INTER- Mauro Icardi, ancora separato in casa in chiave nerazzurra, è pronto a tentare di ricucire il rapporto tra le parti e ritornare ad aiutare l’Inter per la scalata verso un posto Champions. A confermarlo è stata la stessa Wanda Nara a i microfoni di “Tiki Taka”. La sensazione è che le parti vogliano […] More

Inter - Wanda Nara : 'Lavoro per la pace - Mauro Icardi vuole restare in nerazzurro' : La moglie e agente dell'argentino Mauro Icardi è Intervenuta nuovamente sulla delicata questione che riguarda il rapporto tra l'Inter e il suo compagno. Attualmente Mauro Icardi non è ancora rientrato agli ordini di Spalletti in quanto, sulla carta, ancora infortunato. Wanda Nara di recente però ha fatto il resoconto su quanto accaduto durante i colloqui con l'amministratore delegato Beppe Marotta. La donna ha tenuto a chiarire di avere un ...