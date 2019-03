Inter | Spalletti | «Ho visto una grandissima squadra»

Inter : Spalletti incorona Lautaro : ANSA, - MILANO, 17 MAR - ''Abbiamo trovato l'attaccante forte che ci può rimettere a posto le cose''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così la prestazione di Lautaro Martinez nel derby ...

Milan-Inter - Spalletti : “Motivati da chi ci ha saltato addosso dopo l’EL” : MILAN INTER 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Milan nel derby: “Derby vinto con personalità? Tutti ci sono saltati addosso dopo essere usciti dall’Europa League, questo ci ha motivato a non portarci dietro troppe scorie. C’è da ripristinare bene […] L'articolo Milan-Inter, Spalletti: “Motivati da ...

L'Inter vince il derby e torna terza - il Milan fa cilecca : 3-2. Espulso Spalletti : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu INTER: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, ...

Milan-Inter - la frecciata di Spalletti ad Icardi : “finalmente abbiamo trovato l’attaccante” : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta il successo nel derby contro il Milan, ecco le interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo reagito dopo la brutta prestazione in Europa League, oggi ho visto l’atteggiamento di squadra. Il ruolo di Vecino? Ha fatto una grandissima partita, l’ha interpretata bene, ha una falcata facile, corre tantissimo durante le partite, ha aiutato tanto anche la ...

Milan-Inter 2-3 : Vecino - De Vrij e Lautaro rilanciano Spalletti con un derby dominato : Gattuso l'aveva ribadito: «L'Inter non è morta». E la squadra di Spalletti lo dimostra: pur senza Icardi, match winner all'ultimo respiro del derby d'andata, e ora oggetto dello scandalo e delle ...

Capolavoro Spalletti - un derby da… non giocare! Milan copiato e limitato : l’Inter ‘cuore e grinta’ scaccia la crisi : L’Inter vince il derby della Madonnina 2-3: buon primo tempo dei nerazzurri che ‘imitano’ la strategia usata dal Milan contro le big, poi resistono alla rimonta rossonera nella ripresa Tanta attesa per il derby di Milano, una partita che spesso vale l’intera stagione, fra due squadre distanti un solo punto in classifica e alla ricerca di punti importanti per la corsa ad un posto in Champions League. Tensione alle ...

MIlan-Inter - 0-0 La Diretta Gattuso e Spalletti si affidano a Piatek e Lautaro : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in ...

Milan Inter - Gattuso e Spalletti puntano su Piatek e Lautaro : Milan e Inter sono pronte ad affrontarsi in un derby dai grandi numeri. Saranno oltre 70mila gli spettatori presenti stasera a San Siro, che sarà sold out: l'incasso sarà di circa 5,7 milioni, un ...

Milan-Inter - 0-0 La Diretta : Gattuso e Spalletti si affidano a Piatek e Lautaro : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in...

Milan-Inter - stasera il derby rischiatutto di mister Spalletti : 'Icardi? Anche il giocatore più forte al mondo deve avere rispetto di ogni componente del suo spogliatoio', conclude.

Spalletti si fida di chi c'è : "I giocatori dell'Inter non la lasciano mai sola" : nostro inviato ad Appiano G. Il confine tra basso profilo e scoramento, non è mai stato così sottile in casa Inter. Alla vigilia di un derby che potrebbe indirizzare definitivamente la stagione: ...

Milan Inter - Spalletti : 'Nainggolan e Miranda out'. Icardi - nessuna novità : - di ninocr 16:07 Dopo la conferenza, Spalletti parla anche in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. - di ninocr 15:43 Finisce qui la conferenza stampa di Luciano Spalletti. - di ninocr 15:43 Cosa ...

Milan-Inter - i 19 convocati da Spalletti : in lista non c’è Icardi : Milan-Inter – Diramata da pochi minuti la lista dei 19 giocatori convocati da Luciano Spalletti per il derby di domani sera. Non c’è Icardi, sebbene nel pomeriggio l’argentino avesso postato su Instagram un’immagine del suo ultimo gol nel derby. A questo punto, la rottura è totale. A seguire la lista completa. convocati Milan-Inter, Icardi non […] More

Spalletti suona la carica : l’Inter vincerà il derby : La panchina di Luciano Spalletti traballa ma lui non demorde e suona la carica. “Siamo dietro al Milan, è vero,