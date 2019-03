Inter | sorpasso Champions Gol e brividi | 3-2 nel derby | il Milan si è svegliato tardi

On Air : Inter - derby e sorpasso! Lazio - squillo Champions : Una vera impresa quella della Wierer che ha scritto una pagina di storia del biathlon e dello sport azzurro e che le consente di andare in testa alla classifica di specialità. di Enrico Sarzanini\...

Il derby è dell'Inter! 3-2 al Milan e controsorpasso al terzo posto : La cronaca del match In un San Siro vestito con l'abito delle grandi occasioni ci si gioca tanto. Gattuso sceglie il "solito" undici, mentre Spalletti recupera Brozovic all'ultimo momento. Neanche ...

L’Inter vince il derby dello spettacolo - gol ed emozioni : sorpasso al terzo posto dei nerazzurri sui cugini [FOTO] : 1/32 Massimo Paolone/LaPresse ...

Il sorpasso : il Milan piega il Sassuolo e scavalca l'Inter : Al 35' del primo tempo di un incontro che sa di derby per numero di spettatori, 61 mila, in un anticipo di campionato e di primavera contro un Sassuolo che non teme la retrocessione né ambisce all'...

Al Milan basta autogol - è sorpasso Champions su Inter : Con il motore al minimo, il Milan batte 1-0 il Sassuolo e sorpassa l'Inter al terzo posto, avvicinandosi al traguardo Champions. Molto dipendera' dal derby del 17 marzo, scontro diretto fondamentale visto che i rossoneri in nove giornate hanno colmato il gap di otto punti e ora ne hanno uno in piu'. Prima, pero', la squadra di Gattuso deve superare il Chievo, da non sottovalutare come hanno dimostrato gli affanni contro il Sassuolo, che a tratti ...

Musacchio - sorpasso a Inter importante : Lo dice il difensore del Milan, Mateo Musacchio, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria 1-0 sul Sassuolo che ha permesso ai rossoneri di scavalcare l'Inter al terzo posto in classifica. "Vincere ...

Milan - Musacchio : 'Importante il sorpasso all'Inter - anche se...' : Mateo Musacchio , difensore del Milan , parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Sassuolo: 'Terzo posto? Noi pensiamo partita dopo partita, l'Importante era vincere e lo abbiamo fatto nonostante le difficoltà della serata. Inter scavalcata? E' importante ...

Serie A - Milan-Sassuolo 1-0 : autogol Lirola - sorpasso all'Inter : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Il Milan non sbaglia: davanti ai 60mila di San Siro si prende il terzo posto ...

Milan - “operazione sorpasso” riuscita : Sassuolo al tappeto ed Inter superata - ma non mancano i campanelli d’allarme : Milan batte Sassuolo, Inter superata in classifica non senza affanni nell’incontro di San Siro: Gattuso sorride, ma c’è da lavorare molto per avere la meglio nella corsa Champions Il Milan questa sera a San Siro era chiamato ad una risposta importante. I tifosi, la società ed anche Gennaro Gattuso, volevano fortemente il sorpasso all’Inter dopo il flop nerazzurro di ieri sera in quel di Cagliari. Così è stato, operazione ...

Milan-Sassuolo in tv : dove vedere la diretta - Gattuso pronto al sorpasso Inter : De Zerbi Milan-Sassuolo in diretta tv e streaming: telecronisti Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 251, satellite e ...

Piove sul bagnato in casa Inter : oggi possibile sorpasso del Milan : Male malissimo. Piove sul bagnato in casa Inter. I nerazzurri devono gestire il sempre più complicato caso Mauro Icardi. E

Il sorpasso di PInterest su Google e Facebook sui vaccini : Ma nel resto del mondo, la vita vera è fatta anche di polemiche, di scontri, di politica nel senso migliore del termine. Se invece di un magazine patinato vuoi essere la piattaforma dove il mondo ...

Calciomercato Milan - sorpasso sull’Inter per Carrasco in prestito : Calciomercato Milan – Dopo i colpi Paquetá e Piatek il mercato dei rossoneri non sembra accennarsi a fermarmi. In questi ultimi due giorni infatti il direttore generale, Leonardo, sarebbe alla ricerca di un altro grande acquisto. L’obiettivo sarebbe quello di rendere la rosa a disposizione del tecnico, Gennaro Gattuso, il più completa possibile per riuscire […] L'articolo Calciomercato Milan, sorpasso sull’Inter per ...