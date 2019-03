Inter Premio Derby da Suning | la vittoria vale 550mila euro

Citroën : con il suo SUV C5 Aircross vince il premio della stampa Internazionale 2018 : Citroën C5 Aircross: il nuovo SUV è sulla strada del successo L’agenzia Advent, specializzata nella misurazione della “Brand Influence”, elegge ogni anno, da ben 10 anni, la migliore presentazione dinamica di un costruttore di auto. Oltre 1.000 giornalisti europei sono stati interpellati e hanno dato la loro valutazione della presentazione in base a criteri come: qualità dei test, logistica, qualità delle informazioni comunicate, ...

Un mese di Inter senza Icardi. A Wanda Nara il premio Socrate : «Parlerò sempre» : Un mese senza Mauro Icardi. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport: il 13 febbraio l’Inter gli tolse la fascia. Da allora, Maurito non si è nemmeno più allenato con i compagni. Ieri – ricorda la Gazzetta – Wanda Nara “e` stata premiata a Milano con il Socrate 2019, kermesse inventata e organizzata da Cesare Lanza, giornalista e autore che ama «andare controcorrente»”. Wanda e` stata scelta perche´ il «Socrate» ha a cuore la ...

2° Edizione Festival Interregionale monologhi 2019 – Premio Guerriero di Capestrano : Al teatro Santa Cristina di Porano (TR)vanno in scena le donne per la prima serata eliminatoria della 2° Edizione Festival Interregionale del monologo 2019- Premio Guerriero di Capestrano. Dieci candidate provenienti da tutta Italia si sono esibite con testi brillanti, drammatici e riflessivi. Le due attrici che si aggiudicano la finale al teatro Marrucino di Chieti, sabato 1° giugno, sono Roberta Chiodetti (181 punti),per espressività e testo, ...

Alghero - Premio Internazionale “Mediterraneo Patrimonio dell’Umanità” : Scadenza invio progetti: 17 Aprile 2019 La Camera di Commercio di Sassari istituisce un Premio internazionale denominato “ MEDITERRANEO Patrimonio DELL’UMANITA’ !

Recensione Captain Marvel : la prima supereroina Interpretata dall’attrice premio Oscar Brie Larson : Arriva nelle sale “Captain Marvel”, il primo supereroe donna di casa Marvel interpretato dall’attrice premio Oscar Brie Larson e con Samuel L. Jackson. Chi è Vers? Da dove viene? Chi è Carol Denvers? Al termine di “Avengers – infinity war” Nick Fury ha premuto un bottone con una strana stella, di chi si tratta? Ma soprattutto cosa dovremo aspettarci dal prossimo “Avengers – End Game” in uscita a fine aprile? Tante domande con una ...

Inter - Marotta vince il premio 'Prisco' per lealtà e correttezza : premiato anche Chiesa : Beppe Marotta , amministratore delegato dell'Area Sport dell' Inter , è stato insignito del premio 'Giuseppe Prisco' per la lealtà, la correttezza e simpatia sportiva. Come scrive Tuttosport , il dirigente nerazzurro sarà premiato insieme a Roberto ...

Riviera International Film Festival : il premio Oscar J.Miles Dale nelle masterclass : J.Miles Dale, vincitore dell'Oscar 2018, sarà tra i protagonisti delle masterclass del RIFF Insieme al noto produttore canadese faranno parte del Riviera International Film Festival anche lo sceneggiatore Scott Z.Burns, il direttore delle produzioni originali Sky, Nils Hartmann con Stefano Bises e Nicola ...

Gli artisti nominati per il Premio Amnesty International Italia - da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Carmen Consoli e Ghali : Sono stati svelati gli artisti e i brani nominati per il Premio Amnesty International Italia. C'è Carmen Consoli con “Uomini topo” ma anche Ghali con “Cara Italia”. Non potevano mancare i vincitori del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”. Tra gli artisti nominati per il Premio Amnesty International Italia ci sono Patrizia Laquidara con “Il cigno (the great Woman)”, Francesca Michielin ...

Sanremo 2019 - Simone Cristicchi vince il Premio Sergio Endrigo per la miglior Interpretazione con Abbi cura di me : di Emiliana Costa Simone Cristicchi ha vinto il Premio 'Sergio Endrigo' come miglior interpretazione , con la canzone Abbi cura di me . A Cristicchi sono andati 85 voti degli accreditati all'Ariston ...

Sanremo - a Cristicchi il premio per la miglior Interpretazione : "L'emozione la deve vivere il pubblico - non tu" : Per i suoi spettacoli sulle foibe e sull'Istria è finito al centro di un acceso confronto tra destra e sinistra. e non mi sembra un di destra? Lei non mi sembra di destra, sbaglio? 'Io ho provato a ...

Premio della Critica "Mia Martini" a Daniele Silvestri - Migliore Interpretazione a Simone Cristicchi : Nel corso della quinta serata del Festival di Sanremo 2019, oltre alla proclamazione dei vincitori di primo, secondo e terzo posto, sono stati consegnati altri riconoscimenti agli artisti.Il Premio della Critica "Mia Martini" va a a Daniele Silvestri. Hanno votato i giornalisti della Sala Stampa Ariston Roof. Il riconoscimento viene consegnato in sala stampa nella giornata di domenica 11 febbraio.Il Premio "Sergio Endrigo" per la Migliore ...

Sanremo - ai La Rua il premio Assomusica : "Dedicato al pubblico - in primavera un nuovo disco" |VideoIntervista : Sanremo, ai La Rua il premio Assomusica: "Dedicato al pubblico, in primavera un nuovo disco" |Videointervista

Brit Awards - torna il premio alla carriera e se lo aggiudica Pink : è la prima artista Internazionale a riceverlo : Proseguendo: "Dall'inizio della mia carriera i fan Britannici sono stati tra i più fieri e leali del mondo. Sono commossa nel ricevere questo onore e nell'essere in compagnia di un illustre gruppo di ...