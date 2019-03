Inter | dalle stalle alle stelle | capolavoro Spalletti nel derby

Milan-Inter in tv - formazioni e diretta del derby 2019 dalle 20.30 : Suso e Paquetà saranno regolarmente in campo, mentre mancherà Icardi dall'altra parte: "Anche il giocatore più forte al mondo deve avere rispetto di ogni componente del suo spogliatoio - ringhia ...

MIlan-Inter - dalle 20.30 La Diretta In palio non c'è solo la Champions : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in ...

Basilicata - Salvini ancora contestato al comizio. Interrotto da cori e proteste - si arrabbia : “Andate fuori dalle palle” : Nuove contestazioni in Basilicata per Matteo Salvini. Dopo quelle di ieri a Marsicovetere (Potenza), i cori e le proteste si sono ripetuti oggi a Melfi e sempre per tutta la durata del comizio, cioè una ventina di minuti. A un certo punto, però, il leader della Lega, in tour elettorale in vista delle Regionali del prossimo 24 marzo, ha perso la pazienza: “Toglietevi dalle palle“. L'articolo Basilicata, Salvini ancora contestato al ...

Inter-Eintracht : dalle 21 La Diretta Spalletti punta tutto su Keita : Dopo lo 0-0 dell'andata a Francoforte, l'Inter torna in campo a S.Siro per la gara di ritorno contro l'Eintracht: in palio un posto nei quarti di finale di Europa League, l'obiettivo minimo per la ...

Inter-Eintracht - dove vederla in tv. Formazioni ufficiali e diretta dalle 21 : ... 201 del satellite, o sul canale Sky Sport, 252 del satellite. Live anche in chiaro su TV8. Inter-Eintracht, segui qui la diretta testuale Formazioni ufficiali Inter , 4-2-3-1,: Handanovic; Cedric, ...

Inter-Eintracht - dove vederla in tv. Formazioni e diretta dalle 21 : ... 201 del satellite, o sul canale Sky Sport, 252 del satellite. Live anche in chiaro su TV8. Inter-Eintracht, segui qui la diretta testuale Probabili Formazioni Inter , 4-2-3-1,: Handanovic; Cedric, ...

Dalle ore 19 cieli europei Interdetti ai Boeing 737 MAX 8 e 9 : Anche l'Europa chiude l'intero spazio aereo dell'Unione ai voli dei Boeing 737 MAX 8 e 9 a seguito dei due tragici incidenti di domenica scorsa ad Addis Abeba e dell'ottobre scorso in Indonesia. Lo ha ...

Cagliari-Inter - formazioni e diretta dalle ore 20 - 30 : In tv la partita sarà trasmessa su Sky dai canali Sky Sport Serie A, 202, e Sky Sport 251. Per lo streaming con il servizio Sky Go. Cagliari-Inter, segui in diretta al partita dalle ore 20.30 ...

Milan - Galliani ed i retroscena su Donnarumma : “l’ho strappato dalle mani dell’Inter” : Gigio Donnarumma è uno dei cardini del nuovo Milan targato Gattuso, il portiere è però stato vicinissimo all’Inter in passato Quest’oggi Gigio Donnarumma compie gli anni, 20 per l’esattezza nonostante dimostri una grande esperienza tra i pali. Adriano Galliani si prende una fetta di merito della sua esplosione, per averlo portato al Milan nonostante il pressing di altri club, tra questi i rivali interisti. Proprio Galliani, ...

Napoli e Inter - a Nyon il sorteggio degli ottavi di Europa League - dalle 13.00 La Diretta : Inter e Napoli conosceranno oggi alle 13 le loro avversarie per gli ottavi di Europa League. La sede del sorteggio di Europa League è a Nyon e queste sono le squadre...

Golf - PGA Tour 2019 : Genesis Open martoriato dalle pessime condizioni climatiche. Secondo round Interrotto con Thomas e Scott al comando : Il Genesis Open (montepremi 7,4 milioni di dollari) è ancora ostaggio di sospensioni dovute alle pessime condizioni climatiche che imperversano sul Riviera Country Club di Pacific Palisades (California, Stati Uniti). La seconda sessione è stata sospesa per oscurità nel bel mezzo del Secondo round, con nessuno degli attesi protagonisti riusciti nell’impresa di completare le 18 buche. I protagonisti del PGA Tour sono dunque chiamati agli ...

R. Vienna-Inter : dalle 18.55 La Diretta I nerazzurri vogliono scacciare la crisi : A Vienna, alle 18:55, si gioca la sfida tra Rapid Vienna ed Inter, valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Sorteggio duro per gli austriaci, che incrociano una squadra capace di giocarsi ...

Safer Internet Day : Microsoft ci insegna come difenderci dalle minacce del WEB : In occasione del Safer Internet Day – appuntamento annuale organizzato a livello internazionale per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie – Microsoft ha diffuso i risultati dell’edizione 2017 Digital Civility Index, ricerca che analizza le attitudini e le percezioni degli adolescenti (13-17) e degli adulti (18-74) rispetto all’educazione civica digitale e alla sicurezza online in 23 Paesi, Italia ...

Safer Internet Day 2019 : ad ogni nazione il suo malware - Avira svela come difendersi dalle minacce locali : Tettnang, Germania, 4 febbraio 2019 – In occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale dedicata alla sicurezza in rete, Avira ha svelato le principali minacce malware alle quali sono potenzialmente esposti gli utenti in base al paese di provenienza.L’analisi degli attacchi malware verificatisi più di frequente ha evidenziato infatti una stretta correlazione con l’area geografica di residenza come ha sottolineato Alexander ...