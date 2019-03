Innocente | due omicidi e quattro condanne sbagliate

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019), questo il titolo chiaro e privo di dubbi con cui John Grisham è su Netflix in qualità di produttore di un documentario basato sul suo libro " The Innocent man " il quale a sua volta è il ...

Gina17886201 : RT @nicoletta571: NON SO PIU’ A QUALE SANTO RIVOLGERMI PER QUESTO INNOCENTE IN GALERA SENZA AVER COMMESSO ALCUN REATO!!!!!!???????????????????? Happy… - nicoletta571 : NON SO PIU’ A QUALE SANTO RIVOLGERMI PER QUESTO INNOCENTE IN GALERA SENZA AVER COMMESSO ALCUN REATO!!!!!!????????????????????… - freeceleste13 : @LinoGuanciale @agerardi68 @AndreaBOSCA @RomaniVale Per quanto nessuno dei due si possa definire 'innocente', trovo… -