Infortunio Ospina | il portiere resterà in osservazione per 24 ore

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Per Davidtrauma cranico e quattro punti di sutura. Alla fine solo grande paura per ilcolombiano del Napoli, accasciatosi a terra al 40′ della partita contro l’Udinese. Sotto, ma non destando particolari preoccupazioni, l’estremo difensore azzurro ha raccontato di aver perso i sensi dopo un forte capogiro. Il medico sociale del Napoli. il dottor De Nicola ha dichiarato: “La Tac ha dato esito negativo e ora sarà tenuto inalla clinica Pineta Grande. Si è voluto informare subito sul risultato della partita”. Grande paura anche per la moglie Jessica, corsa insieme a lui all’ospedale in lacrime.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo: ilinper 24 ore CalcioWeb.

DiMarzio : #NapoliUdinese | Situazione #Ospina: trauma cranico per il portiere ricoverato al Cardarelli. Punti in testa e situ… - realvarriale : Poker di @sscnapoli che batte @Udinese_1896 capace di rimontare e di chiudere 2 a 2 il primo tempo. Ancora a segno… - DiMarzio : ?? #Ospina sostituito durante #NapoliUdinese e trasportato in ospedale. Ecco cos'è successo ???? -