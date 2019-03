Infortunio Ospina | il portiere dimesso dall’ospedale | non andrà in nazionale

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dopo i test negativi, Davidè statodalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto, si apprende, hanno dato lo stesso esito tranquillizzante di quelli svolti all’ospedale San Paolo ieri sera. Ilè tornato nella sua abitazione insieme alla moglie e rimarrà a riposo oggi e domani dopo l’alla testa subito in Napoli-Udinese.resterà a Napoli e non risponderà alla convocazione dellacolombiana per le amichevoli contro il Giappone e la Corea del Sud.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, ildall’ospedale, noninCalcioWeb.

GoalItalia : #Napoli, l'infortunio di #Ospina si trasforma in un caso: trasportato all'ospedale sbagliato, privo delle attrezzat… - DiMarzio : #NapoliUdinese | Situazione #Ospina: trauma cranico per il portiere ricoverato al Cardarelli. Punti in testa e situ… - 7593c267b7d644b : RT @_SiGonfiaLaRete: L'ex portiere del Napoli dice la sua sull'infortunio di David Ospina. #Ospina #Tagialatela #Napoli Leggi https://t.… -