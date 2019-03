Indonesia | alluvioni nella provincia di Papua | le vittime salgono a 77 | almeno 43 dispersi

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Si è aggravato il bilancio delledelleche hanno colpito l’, ed in particolare laorientale di: sarebbero finora 88 i morti – secondo quanto riferito dall’agenzia per la gestione dei disastri – ed43 le persone che risultano disperse. Decine i feriti. Laè stata colpita da piogge torrenziali e frane: migliaia di persone sono state evacuate dalla città di Sentani e sono oltre un migliaio i soccorritori impegnati nelle ricerche. Il Paese ha dichiarato lo stato d’emergenza per 14 giorni.L'articolodi: lea 77,43Meteo Web.

