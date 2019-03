Immigrazione | il presidente del Tar sulla «penosa litania» Gli avvocati | impostazione

bergamo.corriere

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sono d'accordo con Lei sul fatto che il 'diritto' sia una scienza viva e che, come tale, debba sottrarsi al rischio di diventare anacronistica . Ben vengano, quindi, aggiornamenti e miglioramenti. La ...

lucianonobili : L’ultimo intervento di Paolo #Dieci, presidente @CISPorg, tenuto ieri al dibattito su ONG e immigrazione promosso d… - corrierebergamo : Dura lettera degli avvocati sull'uscita del presidente del Tar a proposito dell'immigrazione: 'Non si tocchino i di… - frazambe : Pd, confermato Zingaretti segretario, Gentiloni presidente; oggi in aula iter per Reddito e Quota 100; anche Messin… -