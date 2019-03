Imane Fadil | la bomba di Matteo Salvini sulla morte misteriosa | Ne trarremo le

Imane Fadil - il terrificante sospetto del procuratore capo : "Come dobbiamo procedere per l'autopsia" : Chi e cosa ha ucciso Imane Fadil? Qualche risposta, forse, arriverà dall'autopsia. Intanto sulla morte della testimone del processo Ruby Ter fa il punto il procuratore capo di Milano, Francesco Greco (si indaga per omicidio). Nel corso di una conferenza stampa, Greco ha confermato che nel sangue e n

Imane Fadil - l'atroce "errore" dei pm di Milano : sapevano che stava per morire - eppure... : Nel mistero della morte di Imane Fadil giocano un ruolo pesantissimo alcune omissioni ed altrettanti ritardi. Nel mirino c'è la procura di Milano, che sapeva benissimo cosa le stava accadendo. Ed è per questo che non si capisce perché i pm, dopo la segnalazione sulla modella che era arrivata dalla p

Imane Fadil e il cobalto ionizzato : "Prova decisiva - è stata uccisa". Il precedente dei soldati in Bosnia : Giallo sulla morte di Imane Fadil. Un mistero che cresce di ora in ora. Pare comunque certo che poche settImane prima di morire la giovane marocchina sia stata contaminata da un elemento altamente radioattivo, il cobalto ionizzato, che decade gradualmente nonostante i suoi effetti colpiscano il corp

Tutto quello che sappiamo sulla morte di Imane Fadil : dal bunga bunga al giallo sull’avvelenamento : Dalle dichiarazioni sulla "setta che invocava il demonio" passando per il libro-verità (mai pubblicato), fino all'incontro con un siriano e l'ombra dei servizi segreti. Sono tanti i misteri che avvolgono la vita (e la morte) di Imane Fadil, la 34enne ex modella che raccontò cosa, a suo dire, succedeva alle cene di Arcore organizzate da Silvio Berlusconi. Potrebbe essere stata avvelenata con un mix di sostanze radioattive. Ma solo l’autopsia ...

Imane Fadil - il medico nucleare : “Potrebbe essere un delitto perfetto. Difficile capire che sostanza l’ha ucciso” : Quello di Imane Fadil potrebbe essere stato un “delitto perfetto“. Cioè un omicidio in cui è impossibile trovare i colpevoli. Sempre se sarà confermata l’ipotesi dell’avvelenamento. Lo spiega Angelo Del Sole, professore di Diagnostica per immagini all’università degli Studi di Milano e direttore della Struttura complessa di Medicina nucleare dell’ospedale San Paolo del capoluogo lombardo. Il vero problema nelle indagini, ...

Imane Fadil - la procura : "Massiccia presenza di metalli pesanti in sangue e urina" : I primi esami su Imane Fadil confermano i sospetti. Nel sangue e nelle urine della modella, morta il primo marzo, sono stati trovati metalli pesanti , cadmio, antimonio, cromo, molibdeno, in ...

Caso Ruby - pm : "Nel sangue di Imane Fadil valori anomali di cadmio e antimonio" : Il procuratore capo di Milano: "C'è l'ipotesi di unavvelenamento ma non si esclude che la 34enne sia morta peruna malattia rara"

Imane Fadil - il responsabile dell'Osservatorio militare : "È la loro firma - che servizi segreti ci sono dietro" : Come è morta Imane Fadil? È stata uccisa? E da chi? Domande che potrebbero restare senza risposta, domande per le quali si preannuncia decisiva l'autopsia che verrà effettuata in settimana sul corpo della testimone nel processo Ruby. E su cosa le possa essere accaduto, intervistato da Il Messaggero,

Imane Fadil - il procuratore : “Possibile morte naturale - ipotesi malattia rara” : “C’è l’opzione di un avvelenamento, ma nessuno si sente di escludere una possibile causa naturale della morte. Quello che emerge è che all’Humanitas hanno tentato tutto il possibile, c’è anche l’ipotesi di una malattia rara che non è stata trovata“: al momento la cosa “più importante è capire la causa della morte di Imane Fadil“: lo ha dichiarato oggi il procuratore capo di Milano, Francesco ...