Imane Fadil | il terrificante sospetto del procuratore capo | Come dobbiamo procedere

liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Chi e cosa ha ucciso? Qualche risposta, forse, arriverà dall'autopsia. Intanto sulla morte della testimone del processo Ruby Ter fa il punto ildi Milano, Francesco Greco (si indaga per omicidio). Nel corso di una conferenza stampa, Greco ha confermato che nel sangue e n

marcotravaglio : TUTTE COINCIDENZE Avendo perso conoscenza da un pezzo, B. giura di non aver “mai conosciuto” Imane Fadil. Naturalm… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Giri. “Dopo una serata ad Arcore le dissi di non finire in giri strani” (Emilio fede sulla… - petergomezblog : Imane Fadil, il verbale: “Un siriano mi pregò di tornare da Berlusconi e ritrattare per soldi” -